A l’Etat brut (1)

Avec un Fdc de 69.2% le nucléaire reste très performant, l’éolien étant à 20.2% et le solaire à 14%.





Le facteur de charge du solaire ne peut théoriquement être supérieur à 50% puisque la nuit il n’y a pas de soleil.

Donc si on le compare au nucléaire et à l’éolien sur la même base pour être équitable on obtient 14% pour le solaire, 10% pour l’éolien et environ 35% pour le nucléaire. On peut donc dire que le solaire peut devenir un mode de production d’énergie trés intéressant.