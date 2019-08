Amazonia, notre maison brûle

@chantecler

Ni l’un ni l’autre mon capitaine...

En fait il y a une autre explication beaucoup plus terre à terre :(

Toute cette histoire d’Amazonie c’est du pipeau complet comme tout ce qu’on lit dans la presse en général...

Selon la NASA, il n’y a pas plus de feux que d’habitude, et même à l’inverse plutôt moins... Cherchez sur le net, il n’y a strictement aucune différence entre une photo satellite d’hier et une autre datant d’il y a 20 ans... Les augmentations de xxx milliers de % d’une année sur l’autre c’est du vent et rien d’autre...

De plus ce qui brûle ce n’est pas la foret, mais en très large majorité les zones déjà exploitées qui sont volontairement brûlées pour préparer la nouvelle saison (chose tout à fait normale et régulière à la campagne) y a vraiment pas de quoi s’exciter...

Cabanel en profite évidement pour chasser le fasciste et le Macron mais ils ont aussi tords les uns que les autres vu que pour une fois il a bien de la fumée mais sans feu (ou presque :)

Encore une fois, du sensationnel sans aucune vérification pour vendre du papier à des gogos écolos tous prêts à se jeter comme des vautours sur le dernier combat à la mode (en fauteuil et sur FB évidement soyons sérieux !)...

Je vous fait mon pari que l’année prochaine des scientifiques tout à fait respectables (genre le GIEC) découvriront que les arbres sont en fait sexués et que ceux qui brûlent sont plutôt les femelles et non les mâles !!!

Et l’année suivante qu’en fait il y a même des arbres LGBT++ et ce sont eux les pauvres qui sont les premières victimes et pas les hétéros...

Allez, vous pouvez me remercier, je viens de vous faire économiser deux ans d’abonnement à votre torchon favori :)