Arianespace lancera Biomass, satellite chargé de mieux comprendre l’impact de la déforestation

Le présupposé, postulé au départ de « stockage de carbone » est d’une idiotie totale.

Comme le présupposé martelé par toute la propagande aux ordres, que « Le CO2 atmosphérique, c’est caca ! Ça va faire des déserts ! » est un record d’idiotie. Nous restons en tragique pénurie de dioxyde atmosphérique.

En revanche l’épaisseur et la richesse éventuelle des sols, ça c’est crucial. Et ça n’est guère accessible aux satellites. La végétation n’en est que le proxy approximatif. Crucial aussi : les régulations hydriques, les érosions, chimique et surtout mécanique.

Il reste encore beaucoup de travail à accomplir par les géographes au sol, forestiers au sol, pédologues au sol...