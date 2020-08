Barbara Pompili, « l’écolo » de service

« Je remercie vivement M. le Président de la République et M. le Premier Ministre pour la confiance qu’ils m’apportent en me confiant une immense et lourde tâche, sur laquelle je sais que je suis très attendue par tout le monde. Je mesure parfaitement l’ampleur de la tâche, des attentes et les énormes obstacles. Mais je sais aussi mon immense volonté de faire bouger les choses : je n’y arriverai pas toute seule, mais M. le Premier Ministre m’a assuré, et je l’en remercie, que je pourrai compter sur l’ensemble du gouvernement, sur cette équipe qui me soutiendra et avancera avec moi. » (Barbara Pompili, le 8 juillet 2020).