Bill Gates finance la prochaine glaciation

@Jean

Je comprends bien sur, mais sans savoir intuitivement donc profondément que l’Universel dans son intention primale inconnue ( Origine ultime qui est aujourd’hui niée, cette affirmation est la preuve) sauf visions, ce disons Universel prime sur le particulier qui doit cependant bien sur exister aussi comme particulier ..

Sans en savoir assez sur soi même nous ne nous en sortirons pas..or ce qui nous reste de capacité, la pensée analytique n’a pas ce genre de compétences.

La plus haute des qualités la pensée ne l’a pas, c’est la capacité à coopérer spontanément sans idée de profit..

On ne naît pas avec. Normal l’enfant naît ignorant, son cerveau n’est pas fini et il fonctionne en automatique sur la pensée et son désir.

Pour être plus clair la survie physique doit être coopérative est la nature des choses, l’humain depuis des millénaires dit pas d’accord , OK pas de problemes dit la natutrre proofnde des choses, mais ne vient pas pleurer ensuite, or nous ne faisons que cela , pleurer sut notre sort et refuser d’etre réunie sur quoique ce soit..

la survie physique doit oui être partageuse, équitable, bien sur volontairement, le « bon »« ne peut s’imposer, seul le »mal" le peut, le doit en fait.

Le particulier et ses compétences différentes sont alors toutes les bienvenues en coopération, partage , équité sur les plans de la survie pratique.En paix...nous n’en voulons pas...on veut plus donc la compétition qui élimine enfin etc

Comme nous ne le voulons plus et voulons beaucoup plus que les autres..= voler les autres, voulons plus et tout si possible, et bien notre vie devient dès lors un combat de tous contre tous ce qui est notre choix !!

mais ceci a bien sur des racines mentales en chacun, notre psyché a dégénéré, elle a perdu des capacités . Adam et Eve parle de cela..mode vision !

Le particulier à sa juste place vitale dans un monde coopératif ,partageur, équitable volontaire etc, il ne l’a pas dans un monde ou le particulier veut passer avant la survie équitable par et pour tous, car cela génère de facto un combat global...d’où le particulier est en fait exclu, sauf les gagnants du combat voulu par tous !! Qui eux COOPÉRENT et où la quête de sécurité se transforme en insécurité..LE DÉBUT DE LA FIN..

le probleme est beaucoup plus profond et grave que nous pensons penser..

En moins obscur, si disons un groupe d’atome x y ou z, se comporte comme nous humains, l’intégralité de ce qui est disparaît comme tel donc en tant que ce qu’il est de suite, l’univers physique donc les humains et tout le reste sont détruit.

C’est notre choix...le fameux libre arbitre..