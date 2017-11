Carte du ciel : comment identifier les différents motifs d’étoiles

Voilà, c'est fini. Les Orionides ont fini d'illuminer le ciel de France le 7 novembre 2017. Cette pluie d'étoiles filantes hors du commun avait atteint son pic d'intensité dans la nuit du 20 au 21 octobre. Cette nuit-là, il était possible d'en apercevoir entre 20 et 40 par heure ! En avez-vous profité ?

Si vous avez manqué cet étonnant spectacle, pas de panique : il se produit chaque année, entre début octobre et début novembre. A ce moment-là, la Terre traverse un essaim de particules issues de la comète Halley, baptisé Orionides.

Conseils et astuces pour en profiter

Voici d'ores et déjà quelques conseils pour admirer les Orionides l'année prochaine, et, plus généralement, pour observer le ciel étoilé tout au long de l'année.

D'abord, pour pouvoir observer les astres dans les meilleure conditions, éloignez-vous, autant que possible, des villes afin d'éviter la pollution lumineuse. Tous les passionnés d'astronomie vous le diront : l'idéal pour observer les étoiles est de prendre le chemin de la campagne, voire de la montagne. Si vous êtes bloqués en ville, cherchez les zones sombres à l'abri des lampadaires et des vitrines des magasins.

Ensuite, pour distinguer finement les astres, il peut être préférable de disposer de matériel astronomique. La Nuit des étoiles, qui se déroule chaque été en France, est l'occasion à saisir pour observer le ciel avec du matériel de haute précision, grâce aux manifestations proposées dans tout le pays. A défaut, l'Association française d'astronomie conseille une paire de jumelles 7 x 50 ou 10 x 50. Dans tous les cas, patientez entre 10 et 20 minutes pour que vos yeux s'habituent à l'obscurité.

Enfin, pour vous orienter et repérer les différentes constellations, qui changent de place en permanence au-dessus de nos têtes, vous avez deux possibilités. Première option : imprimez une carte qui vous servira de repères via le site internet Stelvision (vous pouvez la paramétrer en fonction de l'heure et du lieu choisi pour l'observation). Seconde option : téléchargez une application smartphone, comme Skyview, qui offre le même type de service.

Photo : Global panorama/Flickr