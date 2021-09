Chamonix : la Mer de glace, témoin du réchauffement climatique

"

Au sein des grandes fluctuations climatiques que la Terre a connues, il existe des variations plus brèves. Ainsi, l’époque historique a connu un « petit optimum » climatique à l’âge du bronze entre 1500 et 1000 avant notre ère. Les glaciers alpins, comme celui d’Aletsch en Suisse, ont alors beaucoup reculé. Puis un rafraîchissement est intervenu durant l’âge du fer entre 1000 et 400 avant notre ère. Pendant l’époque romaine, entre 200 avant J-C et 200 après J-C, est intervenu un deuxième petit optimum, avec un climat à peu près similaire à celui du XXe siècle – un demi-degré de plus que durant les périodes froides ? Cet optimum pourrait avoir stimulé l’agriculture romaine avec des hivers plus doux et des étés beaux et secs. À l’époque mérovingienne, un petit rafraîchissement, ou « re-glaciation » très modérée, est constaté vers 500.

L’optimum climatique médiéval entre 900 et 1300 est pour sa part contemporain de défrichements importants, de rendements agricoles un peu plus élevés et de l’essor démographique notable du « beau Moyen Âge ». À l’époque, les Vikings colonisent une région qu’ils baptisent Groenland.

"

Emmanuel Le Roy Ladurie

https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/277001-le-climat-une-profonde-rupture-par-emmanuel-le-roy-ladurie