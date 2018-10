Changement climatique, pollution et intérêts bien compris

bonjour,

Les présages et les songes, il faut y croire et moi j’y crois vraiment... vraiment ( Audran La Mascotte )

Et vous croyez encore aux élucubrations du GIEC après les démissions de personnes comme Lindzen, Landsea et autres Pielke qui chacun dans leur domaine représentent le savoir et la sagesse !

La peste verte héritière de toutes les pestes obscures ou colorées, brune ou rouge, envahit les pensées ... Et comme toujours les antidotes immédiats sont inopérants ..

Parmi tous les thuriféraires du réchauffement combien ont lu l’histoire du climat depuis l’an mil et ont une idée même élémentaire des mesures mises en œuvre pour le décrire ? Et parmi ceux qui l’ont lu combien sont-ils capables de le commenter ou d’apporter une brique à l’édifice .

Je comprends fort bien que l’optimum climatique du Moyen Âge soit d’origine anthropique : avec le nombre de brasiers allumés pour bruler les hérétiques, les cathares et tous les alchimistes on comprend cet optimum qui permettait aux troupeaux de franchir le col du Géant sans mettre un seul pied sur un glacier ....

ceci comme exemple et est-ce bien le seul !.

Aujourd’hui on ne brûle plus, on matraque et au besoin ( voir le cas Landsea) on adapte les mesures aux conclusions que l’on veut tirer ... Au pays de Descartes ...

Heureux qu’il soit tombé cinquante centimètres de neige chaude sur le Massif Central.... ouf cela conforte que le climat se réchauffe !

Heureux aussi que le ridicule ne tue plus ..... il vaut mieux car aurait-on assez de bois pour fabriquer tous les cercueils et la planète serait déforestée.