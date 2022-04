Climat et professions de foi

Voici le deuxième épisode de ma lecture des professions de foi envoyées aux électeurs. Cette fois, nous allons voir ce qu'ont écrit les 12 candidats à propos du changement climatique. Tout ce que j'écris ici est vérifiable, car tout les monde les a reçues. On examinera les professions de foi dans l'ordre tiré au sort par le conseil constitutionnel : Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan.

Les dernières informations données par le GIEC concernant le changement climatique sont particulièrement alarmantes. Rappelons que le GIEC est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il dépend de l'Organisation Météorologique Mondiale et du Programme des Nations Unies pour l'Environnement ( source ).

Du sérieux, donc. Les experts du GIEC ne relaient pas des propos de comptoir, mais des données scientifiques établies.

Le GIEC nous apprend qu'entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes hautement vulnérables au changement climatique et qu'un milliard d'entre elles pourraient vivre en 2050 dans des zones côtières à risque ( source ).

Ne rien faire pourrait donc nous exposer à des arrivées massives de réfugiés climatiques, telles que l'histoire n'en a jamais connues.

On peut donc s'attendre à ce que tous les candidats s'emparent du sujet, notamment ceux qui veulent réduire ou supprimer l'immigration.

Voyons ce qu'ils écrivent sur le changement climatique dans leurs professions de foi.

Nathalie Arthaud

“Contre le saccage de la planète. Réchauffement climatique, pollutions et catastrophe, pays pauvres transformés en décharges des pays riches, gaspillage des ressource... Les états refusent d'imposer des mesures contraignantes aux capitalistes, qui sont les seuls responsables de la pollution. Les gouvernements taxent les plus pauvres, tandis que les riches achètent le droit de polluer. Pour préserver l'environnement, il faut ôter le pouvoir aux capitalistes. Pour sauver la planète, il faut mettre fin à la concurrence et supprimer le gâchis capitaliste, c'est à dire exproprier les grands groupes, recentrer les besoins et planifier l'économie.”

Fabien Roussel

“Pacte européen pour le climat, l'emploi et l'urgence sociale e 900 milliards d'euros par an (...) Mix énergétique nucléaire et renouvelable pour assurer notre souveraineté (...) Réouverture des petites lignes SNCF et gratuité des transports publics urbains (...) Construction de 200 000 logements sociaux par an et rénovation thermique de 700 000 logements.”

Emmanuel Macron

“Nous investirons dans (...) : énergies renouvelables, nucléaire batteries, véhicules électriques (...) Rénovation de 700 000 logements chaque année et une offre abordable de voitures électriques pour tous grâce à une filière 100% française.”

Jean Lassalle

“Investir sur les énergies renouvelables en développant l'énergie solaire, géothermique et l'énergie de la mer. Préparer la transition énergétique du nucléaire vers les centrales de 4° génération, plus sûres et moins chères”

Marine Le Pen (dont seul le prénom est cité en page de garde)

RIEN

Éric Zemmour

RIEN

Jean-Luc Mélenchon

Première page : “planifier la bifurcation écologique de la production et des consommations pour enrayer les conséquences du changement climatique.”

Troisième page : “ nous appliquerons la règle verte : ne pas prendre à la nature davantage qu'elle peut reconstituer. La planification écologique est notre méthode pour reprendre la maîtrise du temps long et faire bifurquer nos modes de production, de consommation et d'échange. Faisons le choix du 100% d'énergies renouvelables dès 2050 , sortons du nucléaire et de ses dangers irréversibles.”

Quatrième page : "(...) rénover totalement 700 000 logements par an".

Anne Hidalgo

Deuxième page : “Face aux dérèglement climatique et aux menaces qui pèsent sur notre avenir et sur celui de nos enfants, j'organiserai une grande mutation écologique, nécessaire en France comme ailleurs, et qui a pris tant de retard depuis la COP21. en m'appuyant sur une planification adaptée aux temps nouveaux, je conduirai la réindustrialisation décarbonée du pays, grâce à 4 grandes odyssées industrielles, pour construire un nouveau modèle de développement à la fois juste et respectueux de la nature, qui placera la France, notamment avec ses outre-mers, à l'avant-garde de la lutte pour la préservation de la planète"

Troisième page : "Atteindre 100% d'énergies renouvelables dès que possible et permettre notre indépendance énergétique. Permettre la rénovation énergétique des logements sans avance de frais (...) Subventionner l'achat ou la location de véhicules électriques. Imposer une fiscalité écologique juste et efficace grâce à la mise en place d'un ISF Climat et Biodiversité et à la taxation des placements liés aux énergies fossiles.”

Yannick Jadot

Deuxième page : "Une présidence pour le climat et le vivant, dans la paix, la dignité et la justice (...) Les impacts du changement climatique, qui nous touchent déjà, exigent d'agir vite (...) Les énergies renouvelables sont les seules énergies de paix et de sécurité. Le quinquennat qui s'achève a été celui de l'inaction climatique. (...) Canicule, inondations, séchersses, mégafeux"

Troisième page : "Plus un euro d'argent public dépensé contre le climat. ISF climatique : 15 milliards d'euros par an pour financer la transition. Rénovation massive des logements pour baisser les factures. Ticket liberté climat : déplacements illimités en France pour les 16-25 ans. Nationalisation d'EDF pour plus d'énergies renouvelables."

Valérie Pécresse

Troisième page : “Face à l'urgence climatique, je défendrai une écologie de progrès et de solutions, et non pas une écologie antisociale et punitive. Nous respecterons enfin la trajectoire zéro carbone à l'horizon 2050 grâce à une nouvelle ambition énergétique, nucléaire et renouvelable”.

Quatrième page : “23. Grâce au livret vert, 120 milliards d'euros pour la transition écologique, l'investissement dans tous les transports et la rénovation énergétique (...) 24. Pas d'éolien sans accord des populations. 25 Une vraie taxe carbone aux frontières de l'Europe.”

Philippe Poutou

“Plan de sobriété énergétique. Développement des énergies renouvelables. Arrêt du nucléaire et des énergies fossiles en 10 ans. Arrêt des productions inutiles”.

Nicolas Dupont-Aignan

RIEN

Conclusion

La plupart des candidats font des efforts pour prendre en compte la problématique du climat et sensibiliser les électeurs, même si cela ressemble parfois à du baratin.

Cependant, trois d'entre eux n'ont carrément pas un mot sur le sujet :

Le Pen,

Zemmour,

Dupont-Aignan.

C'est tellement incroyable qu'il m'a fallu relire leurs professions de foi pour en être sûr. Ils ne disent rien de ce qui est le principal problème de l'humanité !

Sur quelle planète vivent-ils ?

Certaines propositions, comme la baisse des carburants ou l'interdiction des éoliennes pourraient même aggraver les émissions de carbone.

Comme je l'ai écrit en introduction, celui qui ne fait rien pour le climat n'est pas crédible non plus sur les questions migratoires.

