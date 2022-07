Climatisation : faut-il sanctionner les portes ouvertes ?

« On va faire un plan de sobriété dans lequel on va demander à tous nos compatriotes de s’engager et on va faire un plan de sobriété aussi, ce qu’on appelle de délestage, c’est le gaz et l’électricité dont on parle là (…). Je pense qu’il faut aujourd’hui d’abord que ça passe par (…) deux choses, l’exemplarité et la responsabilité. » (Emmanuel Macron, le 14 juillet 2022 sur TF1 et France 2).