Comment Trouver et Détruire un Nid de Frelons (Sans Prendre de Risques) ? (Non)

Un titre d’article provocateur qui donne envie de cliquer : plus de 12000 vues à l’heure où j’écris cet article. Et pourtant, un article bourré de fautes et d’erreurs, à ne surtout pas appliquer !

Le titre, déjà, est faux : "Comment Trouver et Détruire un Nid de Frelons (Sans Prendre de Risques) ? " —> Détruire un nid de guêpes ou de frelons (les frelons sont aussi des guêpes) n’est jamais sans risque.

Vous voyez de plus en plus de frelons voler autour de chez vous ? Attention, il y a peut-être un nid à proximité de votre habitation ! Si c’est le cas, je vous conseille vivement de le trouver rapidement pour le détruire.

Personnellement, je vous le déconseille vivement, c’est très risqué. D’autant plus que si vous commencez à voir de plus en plus d’individus, cela veut forcément dire que le nid est déjà avancé et abrité des dizaines voir des centaines d’individus.

D’abord, observez les allées et venues des frelons. (...)

Ensuite, écoutez les bruits de bourdonnement.

Ca, c’est exact.

Enfin, cherchez les endroits qu’ils aiment bien. Les frelons peuvent construire leurs nids dans des endroits comme les arbres, les greniers, les cabanes, les garages et les combles.

C’est très incomplet, mais c’est correct.

Après avoir trouvé le nid, Marcel m’a dit qu’il fallait absolument savoir à qui on avait affaire.

C’est juste.

Je vous en ai touché deux mots en introduction ; en France, il existe 2 types de frelons.

Ce sont deux espèces différentes, pas deux types.

Jusque là, ça va, l’article n’est pas catastrophique. Mais c’est la que ça se gâte...

Voici 5 éléments qui peuvent vous aider à faire la différence entre les deux :



- Les nids de frelons asiatiques sont généralement plus grands que ceux des frelons européens.

Oui, jusqu’à 80 cm voir 1 mètre de longueur chez le frelon asiatique, pour 60 cm chez le frelon européen

Les nids de frelons asiatiques ont une forme de poire allongée. Les nids de frelons européens sont eux plus arrondis.

C’est faux, les nids des frelons asiatiques sont souvent arrondis, mais il n’y a pas de règle générale vu que le nid va dépendre de là où il est accroché.

Les nids de frelons asiatiques ont une couleur brun foncé, tandis que les nids de frelons européens sont souvent plus clairs.

La couleur du nid dépend des matériaux utilisé, cela dépend grandement.

Les frelons asiatiques ont tendance à construire leurs nids dans des endroits plus élevés que les frelons européens.

Il est vrai que beaucoup de nids de frelons asiatiques sont à la cime des arbres, mais ce n’est pas une règle absolue, les frelons européens peuvent aussi occuper l’intérieur d’arbres à plusieurs mètres de hauteurs.

Les nids de frelons européens se situent eux dans des endroits plus accessibles comme les greniers, les cabanes et les garages.

Plus accessibles pour qui ? Tous ces endroits peuvent aussi être occupés par des frelons asiatiques...

Enfin, les frelons asiatiques sont bien plus agressifs que les frelons européens, surtout lorsqu’ils se sentent menacés. Ils ont tendance à attaquer en groupe, ce qui peut être très dangereux pour les personnes allergiques aux piqûres d’insectes.

Alors... Oui et non. En règle général, c’est vrai, mais cela ne veut pas dire que les frelons européens ne peuvent pas être agressifs : dans les 2 cas, il faut absolument éviter de s’approcher de leurs nids. Et les guêpes attaquent toujours en groupe du moment que vous approchez le nid.

Par mesure de sécurité, il faut faire soit appel à un professionnel (apiculteur, entreprise spécialisée...), soit à la mairie (si le nid est sur la voie publique).

Oui, en effet, très bon conseil !

Je vous rappelle que ce n’est pas une bonne idée de détruire soi-même un nid de frelons.

Oui, alors pourquoi dire le contraire par la suite ??

Si vous souhaitez néanmoins vous attaquer seul au problème, il faut au moins respecter 2 choses.

Que le nid soit petit et facilement accessible.

Que vous n’ayez pas affaire à un nid de frelons asiatiques !

Non, non et non !

Les vraies questions à se poser quand on trouve un nid :

est-ce un nid de cette année ? Est-il occupé ? Si non, aucun danger, les nids ne sont jamais réutilisés.

De quelle espèce il s’agit ? L’’espèce est déterminante, s’il s’agit d’un nid de poliste, quasiment aucun danger (à condition de ne pas approcher le nid, règle absolue pour toutes les espèces), par contre s’il s’agit de guêpes communes ou de frelons asiatiques, c’est tout de suite beaucoup plus dangereux.

Est-ce que l’emplacement du nid pose problème ? Si le nid est dans un arbre à l’extérieur, inutile de vouloir à tout prix le détruire, par contre s’il se trouve à côté d’un passage, le détruire peut être envisagé.

et ce n'est pas parce que le nid est petit qu'il n'y a pas déjà plusieurs dizaines d'ouvrières.

Équipez-vous d’une combinaison avant de détruire un nid de frelons

Perdu ! La combinaison d’apiculteur ne suffit pas pour les frelons, pour aucune des deux espèces ; De une, parce que leur dard est plus long que l’épaisseur de la combinaison, vous pouvez vous faire piquer malgré la combinaison ; de deux parce que le frelon asiatique peut projeter du venin.

Utilisez un insecticide anti-frelons puissant

Le pire conseil de l’article. Les insecticides en aérosol peuvent tuer des individus, mais pas les nids ! Ils ne sont pas prévus pour ça, vous attaquer à un nid avec va provoquer une attaque et ne détruira PAS le nid. Les nids ont plusieurs couches d’isolants, le produit va aller dessus sans toucher le coeur du nid. Ne JAMAIS faire ça.

Enfermez le nid de frelons dans un sac

Mettez un gros morceau de coton à l’entrée du nid.

Enveloppez le nid tout entier avec le sac plastique.

Coupez le haut du nid à l’aide d’une scie ou d’un grand couteau à dents.

Laissez le nid tomber dans le sac puis fermez-le tout de suite.

Ah non, peut-être que c’est ça, le pire conseil.

TOUTES les étapes préconisées vont provoquer une attaque massive, de tous les individus dans le nid. Le coton sera très vite ôté par les frelons, ou ils ouvriront une autre issue pour attaquer. Pour qu’une attaque se produise, la meilleure méthode est de provoquer des vibrations dans le nid. Toutes les étapes citées vont provoquer des vibrations en masse, et cela va très largement rendre hystériques tous les individus présents.

En plus de ça, l’auteur préconise de faire ça en soirée ou à la tombée de la nuit. Sauf que les frelons européens sont actifs la nuit, et pour les autres guêpes, quand il fait nuit, les individus ne volent plus, mais courent. Imaginez des centaines de guêpes sur vous en train de courir dans tous les sens...

Une fois que tout est bien scellé, déposez le sac dans un congélateur pendant 24h.

J’espère que vous avez un grand congélateur.

Faites des pièges pour réduire la population de frelons

Bon, le coup des pièges qu’on revoit tous les ans à toutes les sauces. Non, il ne faut pas piéger. https://www.terraeco.net/Pourquoi-il-ne-faut-pas-pieger-le,58870.html

4 choses à ne pas faire pour éliminer un nid de frelons Déjà, n’écrasez jamais un frelon ! Vous savez pourquoi ? Dès que vous l’écrasez, il libère une substance chimique qui prévient ses petits copains.

Oui, mais surtout parce qu’il va forcément vous piquer en faisant ça.

Ne tapez jamais sur le nid avec un bâton ou une pelle, sinon vous allez exciter les insectes.

Oui, enfin ça c’est plutôt évident...

N’arrosez pas non plus un nid, ça ne sert strictement à rien. Là encore ça va les énerver et vous risquez d’être piqué.

Exact.

Enfin, n’enflammez pas le nid s’il est encore accroché.

Et ça ne brûle pas vraiment : https://youtu.be/U7_NTQbUZoM

Niveau piqures :

Retirez immédiatement le dard s’il est encore présent dans la peau. Utilisez une pince à épiler ou votre ongle pour le retirer avec précaution. Évitez de le presser, car cela pourrait injecter plus de venin.

Ça, c’est pour les abeilles. Les guêpes n’ont pas de dard crantés, elles peuvent piquer plusieurs fois.

En hiver, il n’est plus nécessaire de détruire les nids de frelons asiatiques, car ils quittent définitivement leur nid.

Non, les individus meurent tous arrivé aux premières gelées, sauf les futures fondatrices.

Et bien voila, je n’ai pas tout repris, le reste étant à peu près correct. Mais pour un article qui se veut instructif, beaucoup trop d’erreurs, et pas des petites !

Pour résumer, quand vous trouvé un nid de guêpes : est-il occupé ? Si non, vous pouvez le retirer ou le laisser, dans tous les cas il ne sera pas réutilisé.

S’il est occupé : de quelle espèce il s’agit ? Plusieurs espèces sont plutôt pacifiques et ne causeront aucun problème ni aucun dégât. Pourquoi vouloir les détruire alors qu’elles ne feront rien ? Les polistes, les guêpes saxonnes et les guêpes des buissons passeront très souvent inaperçues et ne feront aucun mal.

Pour finir, ou est situé le nid ? On peut très bien laisser en paix les frelons européens, guêpes communes et guêpes germaniques si leur nid ne pose pas de problème de sécurité. Ces espèces sont utiles pour la biodiversité, si leur nid est à l’écart des passages et des habitations, il n’y a pas de problème ; au pire, balisez la zone pour éviter que des personnes approchent le nid. Un nid ne dure jamais plus d'une saison, arrivé aux premières gelées le nid se vide naturellement.

Quant au frelon asiatique, oui, il est plus problématique, oui, il est considéré comme invasif, mais dans tous les cas, il n’est plus possible de le détruire, il est implanté en France et en Europe, c’est un fait, alors pourquoi tant de haine sur cette espèce ?

Et si vous voulez en savoir plus sur les guêpes sociales, je vous recommande le site http://guepes-frelons.e-monsite.com/ , un des sites sur le sujet le plus complet qui existe.