Consensus, corruption, et autoconfirmation « climatiques »

Grâce à l'un des participants du groupe de discussion, Paul Aubrin a relu la

déposition du professeur de climatologie Judith Curry devant le comité

pour les sciences, l'espace et la technologie de la chambre des

représentants des USA en mars 2017. Ses explications sur la formation du

consensus du GIEC (comité international des experts gouvernementaux pour

le climat) méritent d'être soulignés.



À L'INTENTION DU

COMITÉ DES SCIENCES, DE L'ESPACE ET DE LA TECHNOLOGIE

DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DES ÉTATS-UNIS

Audition sur la science du climat : Hypothèses, implications politiques

et méthode scientifique



9 March 2017

Judith A. Curry

Climate Forecast Applications Network

Georgia Institute of Technology



Extraits traduits :



Je suis de plus en plus préoccupée par le fait que le problème du

changement climatique et sa solution ont été largement simplifiés à

outrance. Le résultat de ce cadrage simplifié d'un problème complexe et

méchant est que nous manquons d'informations pour comprendre plus

largement la variabilité climatique et les vulnérabilités sociétales.

Motivée par le mandat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les

changements climatiques (CCNUCC) de s'attaquer aux changements

climatiques dangereux causés par l'homme, la communauté climatique a

travaillé pendant plus de 20 ans pour établir un consensus scientifique

sur les changements climatiques causés par l'homme, ce qui a fait monter

prématurément l'hypothèse sur le niveau des émissions de gaz à effet de

serre d'une hypothèse scientifique à une théorie avérée. Les théories

prématurées mises en application par un consensus explicite nuisent au

progrès scientifique en raison des questions qui ne sont pas posées et

des recherches qui sont effectuées. ne sont pas entrepris.



Comment les scientifiques s'abusent eux-mêmes.



Avant 2010, j'acceptais et je soutenais les conclusions consensuelles du

rapport d'évaluation publié par le groupe intergouvernemental sur le

climat (GIEC). Mon impression était que c'était une attitude responsable.

Toutefois, après les révélations du climategate, je m'aperçus que j'avais

été victime d'un pensée de groupe, un type de pensée caractérisé par la

conformité aux valeurs d'un groupe et la fabrication d'un consensus qui a

pour résultat de nous abuser nous-même. Je me lançai alors dans une

recherche sur les façons dont les scientifiques peuvent s'égarer eux-

mêmes, en examinant les précédents de tromperies dans d'autres domaines

scientifiques et en lisant des analyses faites d'un point de vue de la

psychologie et de la philosophie des sciences.



[...]



En raison de la complexité du problème climatique, les scientifiques

utilisent différents modèles mentaux pour évaluer les éléments de preuves

reliés entre eux. Les biais peuvent abonder quand on raisonne et que l'on

tranche sur des problèmes d'une telle complexité. Des biais peuvent

résulter d'une importance excessive donnée à une seule information

probante, l'existence de raccourcis dans les raisonnements, l'incapacité

de tenir compte de l'ignorance et des indéterminations, ainsi que les

sophismes et les erreurs incluant le raisonnement circulaire.



Les biais cognitifs sont en relation avec la capacité à se tromper soi-

même. Les biais cognitifs les plus rencontrés dans les sciences du climat

incluent la liste suivante :

• Le biais de confirmation : c'est la tendance qu'ont les gens de

rechercher ou d'interpréter les informations dans un sens qui confirme

leur préjugés ;

• Le biais d'auto-promotion : c'est la tendance à évaluer les

informations dans un sens qui est sert leurs intérêts propres ;

• Le biais de croyance : il consiste à évaluer un argument selon

ce que l'on croît être la bonne conclusion ;

• La restriction : il consiste à utiliser un point de vue étroit

qui mène droit à la conclusion prévue ;

• L'excès de confiance : il consiste en une croyance excessive et

non justifiée ;

• Les corrélations intempestives : c'est l'identification à tort

de relations qui dont en fait seulement des événements rares ou nouveaux.



Un récent article du statisticien Regina Nuzzo dans la revue Nature

résume le problème :

C'est le gros problème en sciences que personne ne souhaite aborder : même

une personne honnête est un maître en auto-illusion. Dans l'environnement

actuel, notre talent pour sauter droit à la conclusion rend bien trop

facile de remarquer des motifs, en fait inexistant, dans les figures du

hasard, d'ignorer les explications alternatives qui expliqueraient aussi

le résultat, ou d'accepter des explications "raisonnables" sans se poser

de question - c'est à dire de sans cesse nous leurrer nous même sans même

nous en rendre compte.



Théories prématurées et consensus fabriqués.



Un débat scientifique peut évoluer prématurément en une théorie acceptée

si les forces culturelles sont suffisamment fortes et toutes dirigées

dans le même sens. L'expert en politique des sciences Daniel Sarewitz

décrit le processus ainsi :

"Comme un champ magnétique qui force la limaille de fer à s'aligner, une

croyance culturelle puissante est capable d'aligner de multiples biais

scientifiques dans la même direction. La croyance ici est que le progrès

de la science est équivalent à la production continuelle de découvertes

positives. Les scientifiques sont récompensés à la fois

intellectuellement et professionnellement, les administrateurs

scientifiques en reçoivent plus de pouvoir et le public désir d'un monde

meilleur est rempli."



J'ai argumenté que les biais cognitifs dans le contexte de la

construction du consensus du GIEC autour du réchauffement climatique

anthropique résultèrent dans l'auto-confirmation de plus en plus affirmée

du consensus au détriment de l'application de la méthode scientifique.

Fin de citation de Judith Curry, climatologue.