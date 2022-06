« Consommer autrement », l’avancée des énergies renouvelables

Le réchauffement climatique place les consommateurs face à un constat : l’épuisement des énergies fossiles obligera à consommer autrement grâce aux énergies renouvelables.

Les scientifiques, entre les années 1960 et 1970, ont tiré la sonnette d’alarme concernant l’épuisement des ressources de la Terre. En effet, les énergies fossiles sont utilisées depuis bien longtemps. De ce fait, les générations passées n’ont pas pris conscience que ces énergies allaient s’épuiser aussi rapidement et seraient la cause de tels dégâts au niveau de l’environnement, notamment concernant le réchauffement climatique, dû aux émissions de gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre ont provoqué des effets néfastes sur l’Homme ainsi que sur l’atmosphère. Selon les chercheurs de l’Université de Caroline du Nord, « Réduire les émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère sauverait la vie d’un demi-million de personnes par an en 2030 »[1].

Afin de lutter contre ces énergies trop « polluantes », un autre moyen de produire de l’électricité s’est développé : une énergie « durable » appelée énergie renouvelable. Ces énergies permettent de consommer d’une autre manière, c’est-à-dire d’une façon plus respectueuse pour la planète. A partir d’un tel constat, une question se pose. Les énergies renouvelables sont-elles réellement un moyen de consommer durablement ?

Énergies fossiles, une prise de conscience

Les énergies fossiles sont des énergies qui proviennent de la Terre, elles sont composées principalement de carbone. Elles sont non-renouvelables et reconstituées uniquement à des échelles de temps géologique. La consommation massique d’énergies fossiles à démarrer à l’ère de la Révolution industrielle. Son succès vient de sa disponibilité tout au long de l’année, de sa facilité de transport et de stockage, et de son rendement intéressant.

Ce n’est que quelques années plus tard, qu’une alerte a été donnée sur son profil de consommation limitée. Elles sont indispensables pour notre consommation quotidienne. En effet, comme le dit Thomas Allard, journaliste scientifique : « En 2020, les centrales nucléaires ont produit plus de 67 % de l’électricité, alors que l’éolien ne représente que 8 % de la production, et le solaire 2,5 % »[2] Les énergies fossiles sont à l’origine de la création des énergies renouvelables, car si elles n’avaient pas eu un accès limité, les énergies renouvelables n’auraient pas été développées à un tel niveau.

Elles sont génératrices d’émissions polluantes. Le dioxyde de carbone n’est pas forcément un gaz polluant, malgré cela, son émission de particules fines est fortement toxique pour l’Homme.

Trouver une alternative à ces énergies permettra de contrer de nombreuses problématiques. Notamment d’éviter les décès prématurés engendrés par la pollution, et qui augmenterait la population mais aussi de fait, une consommation plus importante. Ce qui implique un changement de consommation.

Énergies renouvelables, un changement pour la planète

Les énergies renouvelables ont été les seules formes d'énergie premièrement utilisées puisqu'elles existent en fait depuis toujours et ont été utilisées depuis l'antiquité : premiers moulins à vent, moulins à eau, barrages. Elles sont considérées comme presque inépuisables, car elles proviennent de sources d’origine naturelle telles que le soleil, le vent, l'eau, ainsi que la biomasse et la géothermie. L'énergie hydraulique est largement devant avec un taux de production de 83%.

L’énergie solaire est facilement produite par les particuliers et les entreprises. En effet, installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture d’une maison pour capter les rayons du soleil et produire sa propre électricité verte devient très vite rentable sur le long terme. On parle alors d’autoconsommation partielle ou totale. Il existe également d'énorme centrale solaire comme celle du Chili qui a produit en 2020 de la lumière pour 250 000 foyers. Celle-ci parvient, grâce à une turbine, à produire de l'électricité même lorsqu'il n'y a pas de soleil.

Une éolienne produit approximativement 4 Gwh/an, ce qui correspond à la consommation d’environ 1 150 ménages. La part de l'éolien est de 7,9 % dans la production d'électricité en France en 2020. D'un point de vue matériel, il faut 650 éoliennes pour remplacer une centrale nucléaire. Beaucoup disent que les éoliennes détruisent la biodiversité, notamment les oiseaux et les chauves-souris. Mais ceci n'est pas si simple, affirme le ministère de la Transition écologique : si un parc éolien a été construit, c'est qu'il a été jugé acceptable et qu'il ne met pas en danger la conservation de l'espèce.

L'eau est une ressource renouvelable, par les précipitations, mais pas limitée : on estime son taux volumique à 97% contenu dans les océans. L'eau douce représente seulement 3% du volume total. Ressource naturelle abondante en France, l'eau douce est utilisée à des fins domestiques et économiques. On estime la consommation humaine mondiale d'eau par an à 24 millions de milliards de litres, ce qui représente 6 fois le volume de la Manche. Les besoins des usagers varient en fonction de plusieurs critères tels que les saisons ou les périodes de la journée. Comme l'électricité ne se stocke pas, il convient d'ajuster régulièrement la production à la consommation.

Pour autant, les énergies renouvelables ne sont pas forcément propres ni totalement décarbonées. Par exemple, le développement de la biomasse ne respecte pas les pratiques culturelles et peut conduire à du déboisement et avoir un impact négatif sur la biodiversité. De plus, la fabrication d'éoliennes ou de cellules photovoltaïques nécessite la mobilisation de matières premières et d'énergie qui peuvent parfois impacter l'environnement mais dans de moindres proportions.

De nos jours, la consommation énergétique se répartit entre deux grandes sources. D’un côté, les énergies fossiles (gaz naturel, charbon), de l’autre, les moyens de production électrique (les énergies renouvelables). Une diversification des moyens de production est alors nécessaire. Une réduction des consommations d'énergie dans l'ensemble des usages et une adoption de mode de vie plus sobres en énergie s’imposent.

Se délivrer des énergies fossiles est l’une des actions les plus importantes que nous pourrions accomplir concernant la consommation responsable. Les énergies renouvelables s’imposent comme l’une des seules alternatives pour consommer durablement dans le temps, pour un habitat qui se veut aujourd’hui plus écologique.

« Chaque énergie présente son revers de la médaille » conclut l’expert Stéphane Sarrade. Une preuve de la complexité du problème.

