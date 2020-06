Convention citoyenne pour le climat : le danger du tirage au sort.

Le lémurien en plus d’être nécrophage est une crapule socialisante porteur de toutes les élucubrations de la pègre humanitaro-tiers-mondiste, ou celles de ces bobos confits dans la bienpensance la plus dégoulinante de jus de salsifis, de toutes celles de ces écolos-vegans trans-genre qui se nourrissent de quinoa et autres absurdités.

Ces 150 idiots utiles, certains étant par ailleurs d’authentiques demeurés, suffit de les écouter sur BFM et autres CNews, n’ont pas été tirés au sort mais choisis, par qui on ne sait pas. Thierry Pech l’a reconnu à demi-mot sur les ondes dimanche soir...D’ailleurs qui peut croire un instant que le sort aurait choisi « par hasard » le pédophile assumé DCB, ou que la diversité des racailles et des racisés non-blancs y soient si peu présentes...

Qui peut croire une telle coïncidence ? Tous ceux qui ont suivi le cursus de terminale C d’il y a quelques années ont fait un peu de statistiques s’en étonneront.

Quand aux conclusions de ces 150 génies de la science elles sont à tomber par terre...110km/h sur autoroute, moins de produits laitiers ou de viande, plus d’avion...que des conneries insondables mais rien sur le nucléaire par exemple.

Thierry PECH l’a avoué le nucléaire ce n’était pas le sujet...Rien sur le retour la taxe carbone non plus ce n’était le sujet toujours selon TP...

Ce trucs est une vaste opération d’enfumage monté par Macron et ses thuriféraires,le but étant d’enfumer encore plus le peuple et accessoirement d’habiller les nouveaux impôts à venir dans un bel habit vert. Quand à qualifier ces 150 gugusses de citoyens c’est fort de café, car je rappelle que jusqu’au dernier moment ils voulaient soumettre à référendum de nombreuses propositions...moins de laitages, ou changement des chaudières au fioul...

Des citoyens qui ne sont même pas foutus de lire et de comprendre le constitution de la Vème république...Le général doit se retourner dans sa tombe en entendant que l’on propose un référendum sur les produits laitiers ou la viande rouge...Et pourquoi un référendum pour choisir la couleur des sous-vêtements de Brizitte du papier peint de l’Elysée ?

Rakoto vous êtes affligeant !