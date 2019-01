Crit’air, les bon critères ??

La vignette crit'air, vous connaissez ? Pas grand monde n'a cette petite vignette pourtant obligatoire depuis janvier 2017, sous peine de 68 euros d'amende. Le fait que personne n'y ai fait attention explique à mon avis qu'elle ne soit pas sur les listes des GJ, parce qu'elle y a à mon avis une place de choix.

Le site officiel de la vignette crit'air, plein de tournesols et de petits papillons colorés, nous explique qu'elle est un certificat de qualité de l'air. Vous pouvez donc avoir 6 couleurs différentes, du gentil vert au méchant noir (c'est pas grave, ils ont l'habitude), qui dit que vous êtes un très vilain pollueur. Les pollueurs n'ont ainsi plus le droit de renter dans les Zones de Circulation Restreintes (ZCR), soit pour le moment quasi toutes les grandes villes, tandis que les gentils écolo auront des conditions de stationnement et de circulation privilégiées, notamment le droit de circuler pendant les pics de pollution (site officiel).

Comme toutes les mesures, elle est destinée à évoluer. L'état ne s'en cache d'ailleurs pas et de toute facon c'est une politique européenne qui n'en est qu'à ses débuts.

Ceux qui sont préocuppés par les problèmes de pollution (j'en fait partis) se diront que c'est peut etre pas si mal, de limiter la circulation des voitures polluantes. Sauf que... crit'air n'est absolument pas délivrée sur des critères de pollution, ce qui compte c'est le type d'énergie (un peu) et l'ancienneté (beaucoup). Vous pouvez d'ailleurs lire sur la page d'accueil du site officiel "La vignette Crit’Air, disponible en 6 couleurs, est conçue pour distinguer les véhicules les plus anciens des plus récents", ca a le mérite d'être honnête.

On fait tous les 2 ans, voir tous les ans, un CT qui nous coûte suffisament cher et au cours duquel la pollution du véhicule est précisément mesurée, selon les mêmes critères que pour les pics de pollution. L'état a déja tous les chiffres, rien de plus simple que d'établir une vignette sur la pollution réelle émise par une voiture. On a préféré interdire les villes aux vieilles bagnoles. Pas celle de collection, notez, qui ont une dérogation. Les bagnoles de pauvres alors ?

Juste un petit exemple : une vieille 106 diesel consommant 4l/100km se verra interdite de circulation en ville, vignette noire (beurk !), un hummer essence neuf affichant 22L/100km portera fièrement sa vignette verte et sera l'ami des papillons, il aura même le droit de circuler en pic de pollution. Même si on ne prend pas en compte sa fabrication, qui équivaut à plusieurs années de circulation d'une 106, il pollue plus dans tous les domaines. Un hummer valant, modestement, dans les 100000 euros et une vieille 106 dans les 700 l'hypotèse "voiture de pauvre" semble, contre toute attente, se confirmer.

Ce n'est pas la seule mesure "écologique" sur les voitures. Il y a aussi maintenant une taxe à l'achat (jusqu'à plus de 10000 euros) et une taxe annuelle (160 euros) sur les véhicules polluants, mais qui sont elles calculées sur des quantité de CO2 par km, ce qui parait au quand même plus honnête. Petite surprise quand même, cela fait que les véhicules essence paieront plus de taxes que les diesels, car ils émettent plus de CO2 et de CO.

C'est sûrement mon coté parano, mais je pense qu'on peut s'interroger sur la théorie disant que le diesel c'est dégueu et l'essence c'est propre. Je n'ai pas trouvé de quoi conclure là dessus, mais on sait quand même quelques trucs. Premièrement le diesel consomme moins, ce qui entraine qu'il émet moins de CO2 (personne ne le conteste) et les moteurs durent plus longtemps (la fabrication d'une voiture est très polluante). Il émet plus de NOx, qui sont pas bons du tout pour la santé, mais l'écart n'est plus très important. Pour les particules fines, il semblerait que les diesels en émettent aujourd'hui moins que les essences.

Il est facile de trouver des études montrant la toxicité du diesel (sur wikipedia on trouve facilement un article sur la toxicité du diesel, mais pas sur l'essence), mais soit le cas de l'essence n'est pas traité soit on a des données insuffisantes. D'après le très sérieux CIRC, le diesel est cancérigène, l'essence provoque elle aussi des cancers dans leurs essais et en plus des mutations génétiques, cependant les données sont jugées "insuffisantes pour conclure" dans le cas de l'essence... mais pas du diesel.

Beaucoup d'infos ont l'air de se contredire là dessus, et je n'ai ni les données ni les connaissances pour conclure. Ce qui nous manque c'est une entité compétente et surtout en qui on puisse avoir confiance pour savoir vers quoi s'orienter. La confiance, sur un sujet où il y a tant de pognon en jeux, est la chose qui sera le plus difficile à trouver.

J'ai par ailleurs appris qu'en 2020 nous aurons encore un nouveau CT, les controleurs sont au courant depuis 2018, vous pouvez leur demander (j'ai appellé mon controleur juste avant le nouveau CT, savoir si la 306 de ma copine le passerait. Il m'a répondu que ca devrait aller pour celui là, mais qu'en 2020 c'était mort. Pareil pour celle de ma mère qui est une seat ibiza de 2007).

Pour conclure, si vous combinez crit'air et le nouveau CT, vous obtenez une sorte d'interdiction de circuler en voiture pour les pauvres. Faut pas se plaindre, la marche est parait il excellente pour la santé et pour l'environnement.