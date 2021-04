D’où vient le plastique dans les mers de l’Arctique ?

Les scientifiques arrivent à la conclusion que le Gulf Stream apporte principalement des débris plastiques dans les mers arctiques.

Fin octobre, lors de la conférence internationale « Sécurité des frontières arctiques : écologie, histoire, images du futur », les écologistes ont partagé leurs recherches de l'année dernière sur la distribution des ordures dans la mer de Barents et dans la mer Blanche. Dans le cadre de la deuxième phase du projet Transarctic-2019, qui s'est déroulée grâce au navire de recherche Mikhail Somov, les chercheurs ont évalué la pollution de la mer de Barents par les débris marins. Il était important de clarifier sa répartition, sa densité et d'identifier les principales sources de revenus. Les écologistes disent que le problème de la pollution de la mer de Barents par les débris marins a été étudié que trop récemment, et qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de statistiques d'observation à long terme qui permettraient de tirer des conclusions solides sur la distribution des débris flottants.

« La mer de Barents est peu développée industriellement, il y a peu d'établissements densément peuplés sur sa côte. Mais les ordures arrivent régulièrement sur les côtes de l'Arctique russe grâce aux courants de l'océan Atlantique : depuis les plages, les stations balnéaires et les bateaux de croisière. Le Gulf Stream coule dans la mer de Barents : il part de l'Atlantique le long des côtes des États-Unis et du Canada, des pays industrialisés et de nombreux déchets plastiques internationaux arrivent dans l'Arctique. Il est encore assez difficile d'estimer le volume de ces revenus, c'est une tâche à trop grande échelle et à long terme. Nous évaluons actuellement la dynamique du plastique entrant dans nos mers. La question est de savoir si son contenu augmente, ou si l'espace de l'océan Arctique est trop grand pour l'accumulation de sa masse critique » , a déclaré Roman Ershov, chef de la direction nord de Roshydromet de Russie.

Poubelle internationale

Les chercheurs norvégiens s'inquiètent également de l'étude des problèmes de pollution de l'Arctique par les déchets plastiques. Comme l'a noté le directeur pour la Russie et l'Europe de l'Est de la société de recherche norvégienne Akvaplan-Niva, Aleksey Bombulyak, le Conseil norvégien de la recherche finance des projets de suivi de la propagation des microplastiques dans la région, et il y a 2 ans, un projet bilatéral du groupe russo-norvégien de la Commission environnementale pour l'étude de la pollution plastique MOR-5 a été lancée. Dans son discours à la conférence, le scientifique norvégien a soutenu l'opinion de ses collègues russes selon laquelle ce problème est de nature internationale et que les courants océaniques et le tourisme arctique contribuent certainement à l'installation de plastique sur les fonds marins de l'Arctique.

Quant au projet MOR-5, le travail des experts norvégiens et russes est à la ligne d'arrivée. Selon la chef de projet norvégienne, Anne Berteig : « Le rapport sur le travail effectué est presque terminé. Les recherches menées par les scientifiques ont considérablement élargi les connaissances sur la présence de microplastiques dans la mer de Barents, ainsi que pour déterminer les raisons de son entrée dans la région arctique, qui sont principalement associées aux particularités des courants océaniques apportant des déchets à la Arctique."

En outre, les scientifiques pensent que le plastique qui s'est déjà déposé au fond, en raison d'une faible hydrodynamique, ne se décomposera plus de la même manière qu'en surface : au lieu de cela, il se décomposera lentement et pendant longtemps sous l'influence de bactéries.

Le plastique marin a un impact profond sur l'environnement. L'influence de ses gros fragments sur les objets du monde animal est connue : ils l'avalent, l'enroulent autour d'eux, etc. Cependant, de nombreuses espèces menacées sont rares ou en voie de disparition. Les effets des soi-disant microplastiques ont été très peu étudiés : ces études ne font que commencer.

A l'avenir, les écologistes ont l'intention de continuer à étudier les problèmes de l'accumulation de déchets et de plastique dans les mers voisines. Cependant, la situation avec le coronavirus a déjà influencé la recherche scientifique : toutes les expéditions avec une participation internationale ont été reportées au moins à 2021.