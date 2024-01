Dans agriculture, il y a agri...(ou tueur ?)

De toute manière, notre « bon » gouvernement semble avoir une solution toute trouvée...

« L’accident » (si, si, un « accident », quand un véhicule force un barrage, quel qu’il soit, c’est toujours un comportement très normal, jurisprudence Nahel, il ne peut y avoir volonté d’en imposer physiquement par la masse du véhicule en question...) est « la solution »... De plus, il est parfaitement « logique » que la police n’ait pas connaissance des décisions OQTF (d’autant plus quand on fait tout pour qu’elles ne soient pas appliquées...) ... Enfin, tout bon demandeur d’asile, venu avec femme et enfants, force couramment tout type de barrage et met ainsi leur vie en danger, cette pratique n’est absolument pas réservée aux malfrats, marginaux, dealers et autres chances pour le peuple...



Triple effet Kisecoue :

un, on réduit un peu la population, y compris celle des agriculteurs récalcitrants (après tout, quand on ne veut pas se prendre un tir de LBD en pleine poire, on ne manifeste pas, quand on ne veut pas se faire broyer par des chances importées, on ne se plaint pas, on se couche...)

deux, on dissuade, le cas échéant, les moins motivés, de risquer leur peau pour une mort rapide, alors qu’une mort programmée à petit feu, c’est quand même mieux, pas vrai ?

trois, avec une petite campagne de presse bien ficelée, on arriverait bien à rendre les agriculteurs mécontents responsables de ces « accidents »... Après tout, qu’allaient-ils faire en ce barrage ?

Mais tout ça, c’est du délire de complotisse, ma bonne dame, la vérité est à la télé...