Dérèglement climatique et agriculture

Vu la sécheresse actuelle il y a un sujet qui est doublement d'actualité : les engrais dans l'agriculture.

Pourquoi doublement d'actualité ? Parce que passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture sur sol vivant :

1) Ça permet de piéger le CO2 dans le sol et donc de limiter le réchauffement climatique, l'engrais c'est de la paille ou du bois (BRF) qui en poussant absorbe le CO2 de l'air.

2) Les plantes qui poussent sur sol vivant sont beaucoup moins sensibles à la sécheresse que celles nourries avec des nitrates, il y aurait donc plus d'eau dans les rivières, et aussi moins de pesticides.

Elles sont moins sensibles au manque d'eau car l'humus qui se forme retient de l'eau, mais surtout parce que les champignons mycorhiziens décuplent les capacités d'absorption d'eau par les racines.

Les nitrates fragilisent les plantes et les rendent plus sensibles au manque d'eau.

En plus les nitrates non utilisés finissent dans la mer et désequilibrent tout, à la fin il y a plein de bactéries qui produisent du méthane.

L'utilisation de la herse rotative et une catastrophe pour la diversité du sol et pour la pollution des rivières et de la mer.

Il faut des variétés qui savent vivre en symbiose avec les champignons déjà présents, les blés anciens sont apparement doués pour ça, du coup les marchands de graines enrobées de pesticides ou de graines OGM ont beaucoup à perdre, et je ne parle pas des fabricants d'engrais et de pesticides.

Pour une ferme de 200 hectares sur dix ans :

1260 tonnes de carbone en moyenne stockées dans les sols en agroécologie.

160 tonnes seulement en agriculture conventionnelle.

"Quand le sol mange du carbone il chie de l'azote."

Pour résumer les céréales et légumes qui sont nourris aux nitrates sont plus sensibles à la sécheresse, donc il y a moins d'eau dans les rivières.

Il y a moins de sucres dans les légumes donc ils ont moins de goût.

Il sont aussi plus sensibles aux ravageurs, les pesticides sont généralement des neurotoxiques.

Et plus sensibles aux pourrissement, les fongicides détruisent la terre et les sulfites (pour le transport et le stockage) empêchent les fruits et légumes de mûrir, ils sont donc plus difficiles à digérer et ont moins de goût.

"Il faut prendre conscience de quelque chose de très important : l’échelle de la vie des sols c’est le siècle. Pour se constituer, un sol a besoin de plusieurs siècles. Nous en héritons. La question que nous nous posons aujourd’hui est de savoir ce que nous allons léguer aux futures générations et là est la question problématique. À notre échelle, nous ne pourrons pas rétablir les sols. Nous n’avons pas assez de recul sur ces questions-là." Marc-André Selosse

https://www.qqf.fr/infographie/70/pour-bien-manger-on-regarde-ou-on-met-les-pieds

https://www.maraichagesolvivant.fr/ressources/