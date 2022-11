Du moulin à vent au moulin d’après

Don Quichotte n’est pas mort, et nombreux sont ces élus qui ont enfourché leurs vieilles « rossinantes » pour partir à l’assaut des nouveaux moulins à vent, les éoliennes…

Mais quel est le sens de cette nouvelle lutte ?...

Car s’il est vrai que la multiplication de ces moulins géants peut interroger, il n’en reste pas moins que l’alternative propre recherchée par tous ne peut pas faire l’impasse sur l’éolien.

D’autant plus paradoxal que ce sont les mêmes opposants à l’éolien qui ont fermé pudiquement les yeux sur les dizaines de milliers de pylônes THT qui ont couvert durablement le territoire en quelques années, d’autant plus gravel que ces pylônes dégagent une pollution mal connue, l’ozone atmosphérique, connue pour être responsable de gênes respiratoires, pouvant aller jusqu’à la bronchite, mais ce n’est pas tout. Lien

on compte environ 100 000 pylônes THT sur le territoire national, dont certains atteignent 50 mètres de haut, et émettent des champs électriques de basse fréquence dont « profitent » au moins 350 000 français. Lien

18 000 communes françaises sont concernées par des émissions, considérées par beaucoup comme toxiques, même si RTE le conteste…

Selon le CIRC (Centre International de Recherche contre le Cancer), le champ magnétique, quelle qu’en soit l’origine, serait possiblement responsable de cancers ? Lien

Les lobbys pro-tht sont puissants, et ne cessent de tenter de discréditer ceux qui évoquent les pollutions dégagées par ces lignes, parfois en vain, car les études se multiplient.

Elles démontrent que 15,8 % des personnes habitant à moins de 300 mètres d’une ligne déclarent ressentir un état dépressif...et il y a plus problématique.

Nausées, perturbation auditives et visuelles, problèmes cutanés, irritabilité, sommeil perturbé, maux de tête, troubles digestifs et difficultés de concentration, tels sont les maux ressentis par nombreux riverains, s’il faut en croire l’étude du Criirem. Lien

Mais revenons aux éoliennes…

Le lobby anti-éolien est puissant, souvent porté par de pronucléaires, comme ça a été le cas tout à son début, puisque lancé par un certain Giscard (lien), lequel avait épousé une fille Schneider, grand baron du nucléaire…lien

Le temps a passé et le lobby s’est renforcé, porté régulièrement par des fake news, comme celle qui veut convaincre que les pales des éoliennes seraient des « hachoirs à oiseaux »…

Cette rumeur, propagée entre autres par Trump, continue de faire des ravages dans les esprits : (l’ex-président des USA est même allé jusqu’à inventer que les éoliennes étaient responsables de cancers. lien)

Mais une autre réalité ce fait jour : force est de constater que les anti-éoliens sont en même temps des partenaires forcenés du nucléaire, provoquant un clivage politique évident…

à preuve Xavier Bertrand, et bien d’autres, qui est en même temps un acquis à la cause nucléaire, et un opposant déterminé à l’éolien, comme l’ont constaté Perrine Mouterde et Stéphane Mandard, dans les colonnes du Monde : « dans l’ombre des constestations locales (…) contre les implantations (d’éoliennes ndlr), s’active un réseau bénéficiant de puissants relais jusqu’au sommet de l’état, avec pour objectif d’imposer une relance massive du nucléaire ». lien

Alors quid des arguments anti-éolien, notament de cette tueuse d’oiseaux ?

la réalité est aux antipodes, car la mortalité des oiseaux est surtout due aux matous, aux vitres de nos immeubles, aux lignes THT, aux véhicules, aux poisons...

une étude réalisée aux USA prouve que sur 14 200 décès, un seul est du à une éolienne, alors que les fenêtres en verre sont responsables d’environ 599 millions de décès d’oiseaux par an...en suivie par les véhicules (215 millions), puis le poison avec 72 millions...les lignes THT suivent avec 5,6 millions de morts, mais ce sont les chats qui décrochent la palme avec 2,4 milliards de décès par an. lien

D’autres critiques sur les éoliennes concernent leur recyclage qui serait complexe (lien)...de quoi faire sourire lorsque on compare ce recyclage avec celui des vieux réacteurs nucléaires.

S’il faut en croire Engie, « les composants ces éoliennes sont pour la plupart recyclable à 100 % (…) le béton est réutilisé pour d’autres chantiers, l’acier et l’aluminium partent en direction des fonderies ou d’aciéries, tandis que les fibres de verre des pales vivent une nouvelle vie, sous forme de bouche à incendie par exemple. Le premier parc éolien raccordé au réseau en France a é ainsi été démantelé par Engie qui a recyclé plus de 96 % des composants ». lien

Et quid du démantèlement des vieux réacteurs… ?

Celui de Malville a commencé en octobre 1996, soit plus d’un quart de siècle risque de durer bien plus longtemps.

Si l’on en croit Christine Berger qui enquête sur le sujet, « on ne déconstruit pas, on enrobe, on éparpille, on disperse »...et elle rappelle que la centrale de Tchernobyl ne pourra jamais être déconstruite, pas plus que celle de Fukushima. Lien

Alors il ne reste guère que l’enfouissement des déchets dangereux à Bure (Cigéo) et ca pose de gros problèmes, car, qu’en sera-t-il dans quelques milliers d’années ? Comment prévenir les générations à venir du problème.lien

comme dit mon vieil ami africain : « quand tu es au fond du trou, arrête de creuser ».

Le dessin illustrant l’article est de Papaï

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

