Écologie : un référendum, pourquoi pas ?

Les dindes ne votent pas pour Noël.

Vous croyez que la comédie du pouvoir et votre posture de critique de théâtre appartenant à la famille de l’auteur vont tromper nos concitoyens ? Que nous allons gentiment mettre nos pas dans votre comptine et reprendre les répliques que vous nous suggérez comme nous allons les voir et entendre sur toutes les ondes et plateaux de télévision ?

Que nous sommes mûrs pour nous laisser embarquer une fois de plus dans ces traces toutes préparées et ces pensées préfabriquées à notre intention. Prêts à nous laisser encore détourner d’une approche électorale fondée sur la confrontation entre les fondements et effets des politiques menées et les analyses et propositions d’un projet alternatif.Porté par une coalition que finiront par imposer les citoyens-électeurs au-delà des appareils. Trop exigeant, trop ambitieux, trop dangereux pour nos capacités démocratiques ? A nous d’en juger.

Vous n’êtes pas encore inquiet. Vous savez qu’il y a beaucoup d’autres chansonnettes en réserve pour nous distraire. Nous les attendons tranquillement. La vie publique comme la vie tout court est un apprentissage continu et nous avons reçu suffisamment de rudes leçons à nos dépens. Les dindes ne votent pas pour Noël.