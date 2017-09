Eleveurs / chasseurs : 14 loups, 4 ânes, 1 cheval, 2 enfants, 4 blessés…

Une ouverture de la saison de chasse qui démarre sur les chapeaux de roue : tout le monde trinque cette année.

Côté chasseurs, ça n’aura pas tardé : dès le 1er jour de chasse, un ado de 13 ans est tué en pleine tête, par son propre grand père. Quelques jours plus tôt, un autre adolescent a été tué, parce que, « l’ouverture de la chasse » dépend des régions et des départements, sans oublier les espèces chassables toute l’année…

Mais cette année, ils semblent vouloir faire dans l’inédit, l’originalité ! Par exemple, ce chasseur qui confond chien et loup (mais a-t-on le droit de tirer sur une espèce protégée ? Il me semblait que non…). Rassurez vous, on peut faire mieux ! Prenons exemple sur ce chasseur ayant tué… 4 ânes. Pas un ni deux, mais bien 4 ! Certainement mis au défi de faire pire, un autre a abattu un cheval. Pas dit que ce soit un chasseur, mais tout de même… Je croyais que la première règle était d’identifier l’espèce avant de tirer ?

Plus de 350 morts depuis 2000, de 125 à 150 accidents par an, sans même mentionner les massacres faits aux sangliers, cerfs, renards, chevreuils… Et sans oublier les espèces élevées comme les faisans qui sont des cibles faciles.

Ni les espèces protégées comme les loups. 14 pour le moment, mais on imagine bien que le quota sera atteint, faisons leur confiance. Cette année, on notera les ignobles opérations qui auront tué 5 louveteaux en tout. Vraisemblablement 3 dans leur tanière, l’info n’a pas été confirmée mais le manque de clarté semble confirmé ce fait. La brigade anti loups fait bien son sale travail…

Et du côté éleveurs ? Ah, ils font forts cette année aussi ! Déjà, comme d’habitude, ils n’acceptent aucun compromis par rapport au nouveau plan loup, qui, d’après eux, « va à l’encontre du bon sens » et ont prévu de manifester ce week-end. Des mesures qui vont à l’encontre du bon sens, lesquelles ?

- Conditionner l’indemnisation des dommages dus au loup à la mise en œuvre des mesures de protection

> Donc cela fait plus de 20 ans que tout les éleveurs sont indemnisés systématiquement, sans qu’ils ne soient obligés de mettre en œuvre des moyens de protection, alors même que ces moyens de protection sont largement subventionnés ?

- Prioriser les tirs d’effarouchement et de défense simple, restreindre la délivrance des tirs de défense renforcée

> Donc leur but, c’est de tuer le loup ?

- Interdire les tirs de prélèvement avant la fin de l’été avec la volonté affichée de fortement les réduire voire les supprimer

> Donc on continue les plans loups comme actuellement, qui ne font qu’augmenter les quotas pour des résultats dont personne n’est satisfait, ni les éleveurs avec de plus en plus de moutons tués, ni les écologistes avec de plus en plus de loups tués ?



Et ils osent parler de bon sens… Quand ils se remettront, même un peu, en question, on pourrait discuter, mais pour le moment, ça n’est pas la peine.

Autre preuve : le dossier ours. Mi-juillet, suite à un ours, 200 brebis se tuent dans une falaise. Tensions, anti-ours primaire… Et agressions d’agents ONCFS. Mais l’affaire ne s’arrête pas la ! Car depuis, une vidéo de menaces a carrément été tournée et diffusée, annonçant le retour de la chasse à l’ours.

La réponse ne s’est pas faite attendre du côté nounours. Plus sérieusement, l’ours, la bonne blague ! Il n’y a même pas 50 ours dans toutes les Pyrénées, pour une superficie de 19000 km², pas moyen de faire avec ? Apparemment, non, et une fois de plus, ce n’est pas aux humains de s’adapter un tant soit peu aux rares ours existants, mais aux ours de disparaître pour laisser paître nos moutons. Qui finiront tous en ragoûts. 200 brebis qui se jettent dans un ravin, n’est-ce pas leur emplacement qui est à remettre en question ? Ou clôturer les parties les plus dangereuses ? Ou mettre des chiens patou ? Ou un berger ? Non bien sûr, c’est tellement plus simple d’aller vouloir exterminer le roi déchu de nos forêts…

Et continue encore ce débat stérile, où les gens qui se disent proches de la nature, qui osent se mentionner comme la faisant, l’aidant, chasseurs et éleveurs, sont les premiers à vouloir l’anéantir. La nature, c’est justement ce qui semble vous répugner, c’est le côté « sauvage », non domestiqué. Vos plans de chasses et vos élevages sont l’opposés de la nature. Ils pourraient y faire partie si vous l’acceptiez, mais si c’est pour l’éradiquer, non, décidément, ce n’est pas ça, la nature. Et personnellement, je ne veux pas de votre vision de nature, bien trop dénaturée à mon goût.