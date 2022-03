Emportés par le fioul...

C’est un pognon de dingue qui quitte chaque jour le porte-monnaie des Français qui voient s’envoler les prix de l’énergie.

Que ce soit à la pompe, ou par nos appareils de chauffage électrique, gaz, etc... l’énergie n’a jamais été aussi chère, et on se souvient que l’augmentation du prix du carburant avait été l’un des éléments déclencheurs de la colère des gilets jaunes, colère qui perdure puisque aujourd'hui, ils sont invités à nouveau à descendre dans les rues de Marseille. lien

Et si tout ça n’était qu’une question de taxes excessives perçues par le gouvernement français ?

Un débat est-il prévu ?

Il faut en effet savoir que le montant des taxes est d’environ 55 %...c’est dire que lorsque vous payez 2 € le litre de carburant, l’état empoche 1€...la seule TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) en représente 40 %, et la TVA (taxe à la valeur ajoutée) est de 20 %, c’est dire que lorsque les prix flambent, c’est toujours plus de recettes dans les caisses de l’état, soit plus de 40 milliards, qui font de ce prélèvement la 4ème recette fiscale de l’état. Lien

Mais qu’en est-il dans d’autres pays ?

En Biélorussie, (ou en Ukraine...avant les évènements que l’on sait), le litre d’essence est à moins de 1€...en Espagne, l’essence est aussi moins chère qu’en France, car le prix n’évolue pas, même en cas d’une hausse du coût du pétrole. lien

A titre de comparaison, le prix moyen de l’essence dans le monde est de 1.59 €...et en Espagne il est au minimum de 1,47€ avec un maximum de 1,84€. lien

On le voit, le « cadeau » que vient de faire Macron aux français, 15cts de moins à la pompe, ressemble plus à une aumône qu’à un véritable coup de pouce, d’autant que ce geste « généreux » n’est valable que pour 4 mois. Lien

Mais Castex compte aussi sur les pétroliers pour faire un geste identique, d’autant que TotalEnergies s’est enrichi de 13,5 milliards d’euros en 2021. lien

Sous la pression, le pétrolier s’est fendu d’un geste, faisant cadeau de 5 € pour 50 litres achetés. lien

Est-ce suffisant ?

Quant au prix des autres énergies, il n’y a pas trop d’espoir à le voir baisser, d’autant que le nucléaire est de plus en plus cher.

On sait aujourd’hui que l’EPR qui ne devait coûter que 3,3 milliards, a dépassé allégrement la barre des 20 milliards, il y donc peu de chance que le prix de l’électricité baisse, puisque 75 % de notre électricité est d’origine nucléaire. lien

du coup, le projet macronien de remplacer tous les véhicules thermiques par des voitures électriques est plus que contestable, car outre que çela va provoquer la création de nouveaux réacteurs nucléaires, ça crée pour notre économie une double dépendance énergétique : l’uranium, absent du territoire national, et évidemment les métaux rares…

Pourtant une solution alternative et propre existe...le méthane fabriqué, appelé aussi biométhane.

Les sources de production sont multiples : tout ce qui se décompose, fermente...produit du méthane.

Des coopératives laitières, aux étables, en passant par les tontes de gazon, les broussailles broyées, les station d’épuration, les fosses septiques etc...le calcul a été fait que la production nationale annuelle dépasse les 50 mtep (millions de tonnes équivalent pétrole), (lien) de quoi faire tourner tous les véhicules du pays, poids lourds compris…même si l’ingénieur agronome Claude Roy affirme qu’il sera difficile d’aller au-delà des 40 MTEP. lien

D’ailleurs dans plusieurs études gouvernementales, certaines sources de production sont totalement oubliées...(lien) comme le petit lait des fromageries par exemple... (lien)… ou les algues...lien

Et ailleurs, quid du méthane fabriqué ?

En Allemagne, il existe 7700 usines produisant du bio-gaz...(lien), en France, en 2020, on n’en comptait que 738. lien

... Ça fait un demi siècle que les écolos le crient apparemment en vain... comme dit mon vieil ami africain : « crier dans le désert ne fait avancer que les chameaux ».

Le dessin illustrant l’article est de Philippe Tastet

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

Articles anciens

nucléaire, l’énergie du passé

Le complot nucléaire

L’électricité, c’est gratuit

Les énergies, c’est du propre

Après Totness, Feldheim

Totness enlève le haut.

Le caillou dans la chaussure

Un avenir radieux ou irradié

Sans transition, la chute !

L’énergie en partage

Il y a ceux qui nous pompent l’air…

Comment tourner la page du nucléaire, du pétrole et du charbon

Au pays du soleil, le vent !

De l’eau dans le gasoil

Roulez, roulez, petits plastiques

Faire le plein avec du vide

MHD, l’énergie cachée du futur

Quand les ordures se changent en or

Vive l’énergie positive

Sortir en douceur du nucléaire

Du pétrole sous les sabots

Energies propres en Suède

De la fuite dans les idées

L’imagination au pouvoir

Tel un avion sans kérosène

Rouler malin

D’autres énergies pour sortir de la crise

Au chaud sur la terre de glace

Simple comme l’eau chaude

Témoignage sur le photovoltaïque en France

Le plein de cochon à la pompe

Le nucléaire dépassé par des cochons

Déchets, de l’or dans nos poubelles

En France on a pas de pétrole, et pas d’idées non plus