Lui-même n’étant pas un écologiste au sens minimum du terme, il avait accepté le « poste de ministre » pour deux raisons : 01) Par ambition personnelle, 02) Dans le but de crédibiliser la « politique de Macron »... La politique ce n’est jamais propre.





Hulot est un affairiste de première heure, il a fait sa vie autour de « cette question » mais en polluant plus que les autres. C’EST CELA LE PLUS GRAVE ! Il ressemble aux faux socialistes qui chantent la justice sociale mais aggravent les extrêmes entre riches et pauvres plus que les libéraux !





Le monde ne changera qu’après l’inversion de la courbe de l’hypocrisie , il faut quand même un peu d’honnêteté et plus que toute autre question, l’écologie doit être l’affaire de tous, de tous les individus sur Terre et non pas celle de Missié Macron qui se moque visiblement et et officiellement du peuple France et de l’ensemble de l’humanité !





Non, Nicolas Hulot n’est ni sincère ni honnête et encore une fois l’écologie comme science et comme comportement humain n’est pas l’insignifiante affaire de quotas de permis de chasse français...





J’ai résumé tout ce que l’on peut dire sur la « question de l’écologie » dans mes articles et mes commentaires, que l’on accepte ou pas, ce n’est pas mon problème.