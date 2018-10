EPR : aux arbres citoyen.ne.s !

Le 30 septembre 2018 à l'occasion d'un week-end de mobilisation intitulé "Terres communes", un appel à s'opposer au démarrage de l'EPR de Flamanville a été lancé depuis la zad de Notre-Dame-des-Landes. Un appel revigorant auquel on ne peut que souhaiter le succès le plus éclatant :

Ceci est un message adressé à tous les comités de soutien NDDL

Nous avons arrêté ensemble la construction d'un aéroport. A présent nous vous proposons d'empêcher d'urgence le démarrage de l'EPR. Merci de diffuser largement l'appel suivant :

Appel depuis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à une mobilisation urgente pour empêcher le démarrage de l'EPR de Flamanville

Parce que le démarrage de l'EPR gravement défectueux de Flamanville mettrait en danger une très large population et contaminerait l'environnement pour des millions d'années.

Parce qu’il donnerait le signal du redémarrage de la filière nucléaire française en faillite, et dans son sillage celui de l’industrie nucléaire mondiale.

Parce que bientôt il sera trop tard pour empêcher le désastre. Déjà, sauf retournement de situation, l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), devrait signer très prochainement l’autorisation de mise en service de la cuve de l'EPR, malgré toutes les malfaçons qui ont retardé son démarrage de 7 ans.

Parce que cet EPR, et ceux qui devraient suivre, concentrent toutes les tares du nucléaire civil auxquelles s'ajoutent celles, invraisemblables, de cet EPR lui-même : un acier de cuve défectueux, forgé hors de tout respect des normes (en rapport avec un scandale d’Etat technico-financier, suivi d’une falsification par AREVA, avec le silence complice d’EDF et de l’ASN, de très nombreux dossiers qualité concernant cet acier) ; une transmission incomplète des compétences techniques (du fait de la multiplicité de la sous-traitance, du travail au noir par Bouygues sur le chantier), un béton du socle du réacteur fissuré , des soudures défectueuses , un cerveau électronique de contrôle-commande tout récemment piraté , etc...

Parce que son combustible prévu, le MOX, contenant du plutonium, celui-là même qui fut utilisé à Fukushima Daïchi, est extrêmement dangereux. Parce que les déchets de cette nouvelle filière exigeraient une multiplication des lieux de stockage démentiels comme celui que l´Etat veut imposer à Bure, ou la construction d’immenses piscines centralisées du type de celle prévue à Belleville-sur-Loire,

Pour toutes ces raisons il nous faut impérativement et rapidement empêcher le démarrage de l’EPR de Flamanville, qui dès le départ contaminerait la cuve et son environnement, rendant déjà son démantèlement impossible.

Inspirons-nous de la résistance exemplaire de la population de Jaitapur en Inde s’opposant à la construction de 6 EPR imposés par EDF- ORANO (ex-AREVA), et à qui notre mobilisation bénéficierait en retour.

C’est pourquoi, de Notre-Dame-des-Landes, nous lançons un appel à tous les comités NDDL à s'emparer de cette affaire intolérable, à constituer des comités EPR en association quand cela est possible aux comités Bure, en prévision d’un grand week-end de mobilisation antinucléaire à venir.

Des habitant-e-s de la ZAD et le Réseau « l'EPR ça suffit »

[A l'occasion de chaque Marche pour le Climat, dans tous les manifestations écologistes, nous appelons les comités de soutien NDDL à exiger que le programme criminel de l'EPR soit définitivement stoppé.

Nous vous proposons de faire des pancartes ou banderoles pour rappeler que l'énergie nucléaire n'est pas une alternative crédible aux autres énergies fossiles. Nous faisons confiance à votre créativité en la matière. Voici quelques pistes de slogans :

"EPR, arrêtons la fuite en avant"

"Energie nucléaire, climat de mort"

"Ni effet de serre, ni EPR"

"EPR, MOX, BURE, arrêt complet de la filière criminelle"

"Respecte ta mer, nique ton EPR"

"EPR : les calottes sont cuites"

"EPR c'est le bouquet énergétique final"

" EPR, ça suffit ! Mobilisation ! " ]