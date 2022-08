Et voici venu le « Foutur »

@olivier cabanel,

Bien sûr, nous sommes bien démunis, devant des décisions iniques concernant l’énergie, ou l’eau potable...

Vois, hier soir, une émission sur l’eau, sur la 5. Ils parlaient (et vantaient) des stations d’épuration que des pays ont installées pour recycler l’eau.

En 1971, lorsque j’ai fait faire des travaux sur ma vieille maison, j’ai fait installer une mini station d’épuration. Impeccable, ça marchait bien, pas d’odeur l’eau sortait du second bassin, claire comme une source.

L’année dernière, le village est passé au tout à l’égout et j’ai dû m’y brancher (obligation).

Les eaux usées s’en vont à présent dans la grande station d’épuration de la ville voisine, à grand renfort de travaux onéreux. Et les bouches d’égout puent comme le diable !

Mais moi j’ai gardé les deux énormes bassins souterrains de ma station, les ai fait nettoyer, et y ai dirigé les eaux de mes toit. J’ai toujours eu de l’eau pour mon jardinet.

Et puis, cela n’a peut-être rien à voir, mais je le dis quand même :

Durant mon séjour à l’île Maurice, comme j’étais étonnée de voir plein de vieilles personnes nettoyer les pelouses, les bords des routes et les plages, on m’a dit que ces personnes, touchant une petite retraite, devaient 2 heures de nettoyage par jour au Pays. Ils n’avaient vraiment pas l’air malheureux, discutant entre eux, s’asseyant, posant leur balai souvent et riant.

A mon humble niveau, lors de mes promenades, je remplis un sac poubelle des détritus jetés au bord des routes.

Pourquoi les gros dégueux qui voient les gens comme moi, ramasser leurs saletés n’ont pas honte ?

Bon, tu me diras, cela n’a guère à voir avec les centrales nucléaires et les inepties des gouvernements.

Mais si tout le monde faisait sa part, comme le colibri ?

Et si on se chauffait au bois ? Dans nos campagnes, il n’en manque pas...