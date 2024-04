Explications, par un de ses auteurs, de la lettre ouverte adressée à l’administration de Polytechnique

Après TotalEnergies dispose d’un levier d’action énorme, c'est vrai, mais le problème c’est le décalage entre les faits et leur communication. Ils continuent d’investir dans des projets pétroliers ou gaziers nouveaux et cela annule les bien maigres efforts qui sont faits dans le renouvelable.

Dans la lettre, vous et les 590 autres polytechniciens demandez l’arrêt des partenariats avec TotalEnergies, BNP Paribas, Crédit Agricole... ne pensez-vous pas que ce sont CES entreprises-là qui peuvent changer les choses et non les nouvelles start-ups « eco-friendly » ?

Ces projets pétroliers ne sont-ils pas indispensables pour financer le développement des projets "propres" ?

L’étudiant : Non parce que les énergies renouvelables sont déjà rentables. C’est sûr que les projets pétroliers ont une rentabilité encore plus élevée et ça c’est un problème et c’est là ou l’éthique doit intervenir et où on doit refuser de faire ce genre de choses. Les stratégies qu’ils présentent ne sont pas du tout des vraies stratégies de sortie des énergies fossiles.

On ne veut pas que polytechnique soit associée avec cette entreprise et qu’elle lui apporte une caution scientifique et morale de cette manière-là.