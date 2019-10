Extinction Rebellion, nouvelle manipulation de masse, dans quel but ?

À tous ceux qui s’interrogent sur Extinction Rebellion (XR), ce « mouvement » qui est arrivé sur le devant de la scène en moins d’un an, et dont nous n’avons pas fini d’entendre parler.

Prenez entre deux et quatre personnes (en fonction du monde que vous attendez) pour accueillir les gens qui arrivent. Les gens ne doivent pas avoir le temps de se sentir nerveux ou en insécurité. La phrase de départ devrait ressembler à « Salut je m’appelle Jo, merci d’être venu. Tu viens pour le problème X c’est ça ?… Super. (laissez-les dire pourquoi ils sont venus) Super, alors voilà ce qui va se passer… pardon tu t’appelles comment ? Super. » Note : faites en sorte qu’ils disent pourquoi ils sont venus, leur nom, et affirmez et commentez ce qu’ils vous disent « alors cette réduction de salaire, ça a été un coup dur, hein ? »

Ensuite parlez-leur un peu du déroulement de la soirée et conduisez-les vers une table ou un cercle de chaises pour 7-8 personnes. Quand les gens entre dans la pièce, remplissez les cercles les uns après les autres. Présentez les nouveaux dans chaque cercle – comme si c’était une fête et que vous en étiez l’hôte ! « Alors voici Jack – il vient de Hackney lui aussi – Jack voici Joe et Tracy... » Parlez de choses qu’ils ont en commun pour qu’ils puissent entamer une conversation. Pas de temps pour les moments de gène : le but est qu’ils se sentent accueillis, appréciés, et valorisés. Et hop, les voilà en train de parler à des gens cools en petits groupes.

C’est le moment d’amener de quoi grignoter – ça leur donnera envie de boire. Les gens aiment la nourriture. Pas seulement parce que c’est sympa mais aussi parce que ça les met inconsciemment dans un endroit de détente. Ça leur donne quelque chose à faire avec leur corps pour les détendre. Le corps affecte l’esprit : ça marche comme ça.

(…)

Résumé :

Accueillir les gens un par un

Présentations courtes

Discussions en groupes de 7-8

Réflexion sur de nouvelles idées et accord sur l’action collective

Engagement conditionnel sur l’action collective

Écrire et lire ces engagements pour consolider les actions approuvées

Passer un chapeau

Prendre les coordonnées de tout le monde

Choisir les plus enthousiastes pour les entraîner à organiser d’autres rencontres

Mettre au point un programme d’entraînement des entraîneurs : pensez croissance exponentielle !

Derrière ces idées il y a des principes basiques :

La plupart des gens s’investissent parce qu’on les fait se sentir accueillis et appréciés, souvent plus que pour la rationalité de la cause en soi

Les gens se sentent plus forts en parlant en public

Les gens se sentent plus forts en bougeant leur corps pour faire des choses comme voter ou faire de l’exercice

Les gens ont besoin de savoir précisément ce qu’ils ont à faire pour transformer leurs sentiments positifs en un engagement pratique et durable

Tout le monde n’a que 24h dans sa journée : la croissance vient en amenant de nouvelles personnes (entraînées et actives) à s’impliquer : il vous faut donc recruter et avoir un programme.

C’est tout.

Bonne chance !

Le texte ci-dessus a été écrit en juillet 2016 par Roger Hallam, un des fondateurs d’Extinction Rebellion. XR n’existait pas encore, et à aucun moment il n’y est question de climat ; mais c’est le modèle proposé par XR pour organiser ses réunions. C’est un « outil » dont le but explicite est de créer de toutes pièces un mouvement populaire, une illustration parfaite de ce que les anglophones nomment Astroturfing. Ils appellent « grassroots movements » les mouvement populaires « par les racines de l’herbe » ; alors quand on veut beaucoup d’herbe rapidement, on utilise plutôt du gazon artificiel comme Astroturf TM.

Qui est Roger Hallam ?

Avant tout un professionnel du militantisme. Sa biographie est pleine de mystères : sa page wikipedia le présente comme un ancien agriculteur bio qui aurait tout perdu à la suite d’événements climatiques exceptionnels, et à partir de 2017 il aurait étudié la désobéissance civile au King’s College, prestigieuse université publique de Sa Majesté.

Il est déjà assez étonnant d’étudier la désobéissance civile au sein d’une université publique prestigieuse, mais si l’on se donne la peine de quelques recherches, on voit que rien n’est exact : l’entreprise de M. Hallam, fondée en 1999, existe toujours, il en est toujours le patron ; il s’agit d’une ferme bio comme il en existe tant, avec un modèle économique qui s’appuie sur le bénévolat des jeunes écolos.

Il est au King’s College depuis 2014, et il y a sûrement fait des rencontres intéressantes. Il est en effet devenu contributeur d’Open Democracy, la plateforme web d’Open Society. Sa première contribution date de janvier 2015, 3 mois après sa rentrée au King’s College. Open Society, c’est la pieuvre de George Soros, qui a accouché d’une foultitude d’organisations, d’entreprises, de média, d’événements tous destinés à promouvoir la « liberté » ou la « démocratie », c’est à dire l’impérialisme US dans sa version soft. On les a vus à l’oeuvre à chaque « révolution colorée », de la place Maïdan à la place Tahrir, où des « mouvements spontanés » très organisés expliquaient à la foule les techniques insurrectionnelles « non-violentes » et surtout médiatiques qui ont permis l’arrivée au pouvoir de néo-nazis en Ukraine et des Frères Musulmans en Tunisie et en Égypte.

Open Democracy est financé, outre Soros, par des démocrates aussi fervents que la Fondation Ford ou les frères Rockefeller.

Remettons-en une petite couche pour les « militants » d’XR qui sont toujours dubitatifs quand on leur parle de Soros et qui dégainent très vite comme seule réponse « c’est une fake news antisémite ». Comparez seulement les actions dont se vante l’Open Society en Ukraine avec ce qui s’est effectivement passé. Comparez les images médiatiques du même type que celles que vous produisez (un joyeux carnaval, la non-violence…) et la réalité d’un coup d’état dont le bras armé était constitué de groupes néo-nazis. Derrière chaque organisation « non-violente » et « démocratique » créée par l’Open Society se cachaient des groupes militarisés.

Alors, qui se cache derrière vous ?

Comment se fait-il que vous bénéficiez d’une telle bienveillance de la part des autorités ?

Roger Hallam lui-même a été acquitté après avoir vandalisé sa propre université, le King’s College. Il avait tagué « divest from oil and gas » (cessez d’investir dans le pétrole et le gaz). Il n’a pas seulement été acquitté, l’université a déclaré annuler un investissement de 14 millions dans les énergies fossiles et s’est engagée à la neutralité carbone pour 2025, un des objectifs d’XR.

Si cela vous semble toujours normal, regardons à présent le profil d’une autre militante célèbre d’XR, Farhana Yamin.

Mme Yamin fait partie de la Chatham House, le pendant britannique du Council on Foreign Relations, un « think tank » financé par les plus gros industriels du monde,

et même les pétroliers : Royal Dutch Shell, Chevron, BP, ExxonMobil… lisez bien cette liste, ils y sont tous ! Tous les pires capitalistes, financiers, militaires, c’est la liste des pires pollueurs de la planète.

Mme Yamin a créé Track Zero avec le soutien de la Chatham House, et que veut Track Zero ?

« Track 0 est une organisation indépendante (!) à but non-lucratif qui sert de plateforme pour soutenir ceux qui transitent vers un futur propre, juste et lumineux pour les futures générations du monde entier, en accord avec les objectifs de l’Accord de Paris. Nous nous adressons aux dirigeants et nous fournissons de la recherche stratégique, des formations, des conseils, de l’aide pour la communication aux gouvernements, entreprises, investisseurs, philanthropes, communautés et organisations de la société civile.

La mission de Track 0, c’est de traduire l’Accord de Paris sur la limite du réchauffement à 2ºC/1.5ºC en marches à suivre et en manières de calculer les émissions afin d’élaborer des solutions transformatives que tout le monde peut mettre en œuvre. (…) Atteindre la neutralité carbone est possible et démontrable par la science. Cet objectif est reconnu par l’Accord de Paris, qui exige que tout le monde travaille collectivement à décarboniser l’économie globale en cherchant à atteindre un pic d’émissions le plus vite possible afin d’équilibrer les émissions globales dans la deuxième partie du siècle. Les scientifiques s’accordent à dire qu’il faut pour cela réduire à zéro les émissions liées aux énergies fossiles le plus vite possible, à partir de maintenant. »

Chers « rebelles » d’XR. Ne vous inquiétez plus !

Les gens les plus puissants de la planète travaillent activement à la sauver. Vous pouvez rentrer chez vous, tout est sous contrôle. Votre seul utilité, c’est de promouvoir « d’en bas » des politiques décidées depuis longtemps « en haut ».

Longtemps comment ?

Juin 1992 pour commencer.

À cette date, 120 chefs d’état réunis à Rio au Sommet de la Terre se sont mis d’accord sur une feuille de route, le fameux Agenda 21. Cet Agenda 21 occupe beaucoup les fonctionnaires des collectivités territoriales, qui doivent s’efforcer de maquiller en « développement durable » des politiques au service des industriels. Si vous lisez cet agenda, vous serez surpris de voir un programme écologiste radical, vous auriez presque envie de voter pour. C’est justement l’occasion de comparer les buts fixés il y a 30 ans à la réalité. Que s’est-il réellement passé ? Développement des monopoles, accroissement des inégalités, désertification des campagnes, mort des services publics, fuite en avant technologique... et relocalisation des industries et des déchets dans les pays pauvres, sans oublier une suite ininterrompue de guerres atroces, source majeure de pollution environnementale (ce qui n’intéresse pas beaucoup les écolos d’opérette). Les plus gros capitalistes qui financent la Chatham House ont prospéré, et c’est peu dire.

Cette feuille de route a été actualisée en septembre 2015, avant les Accords de Paris, sous le nom Agenda 2030. En plus du développement durable et des questions écologiques, d’autres thèmes sont abordés : la réduction des inégalités, l’égalité des sexes, l’éducation, la santé… Les Accords de Paris ont ensuite fixé le fameux objectif de réduction du réchauffement, sans aucune contrainte sur les entreprises, sans remettre en cause les traités de libre-échange, en oubliant les émissions de gaz à effet de serre de l’aviation et du transport maritime international, et sans mentionner les termes « énergies fossiles », « pétrole » ou « charbon », l’Arabie Saoudite s’y étant opposée.

Alors que penser de tout cela ?

Faites-vous confiance aux gouvernements et aux industriels pour sauver le monde ?

Non, dites-vous, et c’est pour ça que vous êtes chez XR. Et pourtant, XR, Greta Thunberg et les autres avatars de la « lutte pour le climat » ne font rien d’autre que leur demander d’appliquer les accords signés, et de poursuivre l’oeuvre du grand bienfaiteur Laurent Fabius, président de la COP21.

Souvenons nous de ce moment fort en relisant cet article baveux du Monde en décembre 2015 :

« A 69 ans, Laurent Fabius a achevé un marathon entamé voilà deux ans pour tenter de convaincre un à un les 195 pays membre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de dépasser leurs divergences et leurs propres intérêts. ‟Oui, j’ai été très ému, a t-il confié au Journal du dimanche. Voir l’ensemble d’une salle se lever pour célébrer un succès que le monde attendait depuis si longtemps, c’est un moment très fort.” (...) les hommages ont été unanimes pour saluer la maîtrise de l’homme, sa dextérité dans les négociations, son sens de l’écoute et l’organisation millimétrique de la COP. ‟Laurent, tu as fait un travail extraordinaire”, l’a remercié John Kerry, le secrétaire d’Etat américain. ‟C’est la diplomatie la plus habile que j’ai vue depuis plus de deux décennies que j’assiste à ces réunions”, a expliqué quant à lui Al Gore, l’ex-vice-président américain. L’Afrique a salué la ‟transparence” des Français, sans ‟arrogance ni prétention”. La presse internationale en fait ‟le cerveau” de cette ‟task force” diplomatique. »

XR a été créé il y a moins d’un an au Royaume-Uni, et à présent des « actions » labellisées XR se déroulent dans de nombreuses capitales du monde entier. XR France affirme compter 8000 adhérents, chiffre en forte progression ces dernières semaines. Contrairement aux autres antennes internationales du mouvement, notamment britanniques et étasuniennes, les militants français n’ont pas accepté Climate Emergency Fund (CEF), initié par Aileen Getty, la fameuse philanthrope dont la famille a fait fortune dans le pétrole. Voilà qui rassure les membres d’XR France sur leur « indépendance », mais ça ne les inquiète pas de porter les couleurs d’une organisation dont toutes les autres antennes ont accepté ce fond. De plus, il est tout à fait possible qu’XR France en bénéficie malgré tout, si par exemple ils reçoivent une aide quelconque en provenance d’XR UK.

L’organisation d’XR se veut horizontale est démocratique, mais en fait tout est fait pour centraliser les informations. Leur structure, pleine de promesses mais terriblement opaque, ressemble à celle des organisations pseudo-anarchistes, où on laisse la base s’organiser mais où les postes-clé (questions internationales, médias) sont verrouillés.

Bien entendu, l’organisation est à moitié secrète :il y a des niveaux de confiance, et les membres peuvent rapidement accéder au statut d’ « activistes », mais pour accéder au statut d’ « organisateurs », il leur faudra être coopté :

« La plupart des rebelles resteront joyeusement activistes et contribueront à assurer l’impact de notre mouvement en s’impliquant in real life à ce niveau. (...) Pour accéder au niveau organisateur, l’activiste doit :



- s’investir localement pendant un minimum de deux mois ou



- être proposé par 2 rebelles organisateurs de son groupe régional pour le statut d’organisateur »

Tant pis pour la démocratie… et ajoutons encore qu’XR utilise Google pour noter les procès verbaux de toutes ses réunions, et Signal pour ses communications internes (une application absolument pas sécurisée)

L’insurrection

Sur la place du Châtelet comme au centre commercial Italie 2 (propriété d’un groupe britannique, au passage), les flics laissent faire et les médias bourgeois comme le Monde, Libération ou le Parisien font des articles qui sont de véritables publicités pour XR.

À Italie 2, les « peace keepers », c’est à dire la police interne d’XR a dû faire beaucoup d’efforts pour contrôler les autonomes et autres Gilets Jaunes qui croyaient vraiment qu’il s’agissait d’une occupation contre le pouvoir. Les membres d’XR comptaient partir se coucher sur les coups de minuit, ils furent contraints de prolonger l’aventure jusqu’à 4h, avant de déserter les lieux sous le regard attendri de la police. Pendant leur journée festive, ils auront pu entendre au moins deux discours de « militants révolutionnaires » de Hong Kong, où se déroule une nouvelle révolution colorée sous les auspices de l’Open Society.

Ces fameux démocrates qui défilent avec le drapeau étasunien et ont été planter un drapeau britannique au parlement.

Place du Châtelet, la police protège quelques centaines de jeunes qui dansent et font la fête. La rupture est consommée entre eux et les vieux Gilets Jaunes, moches, pauvres, qui depuis presque un an se font massacrer par la police et trainer dans la boue par les médias. En mettant en avant la « non-violence », XR renforce l’étiquette médiatique de « violence » des Gilets Jaunes. On entend régulièrement comme argument : « ce que les Gilets n’ont pas réussi à faire par la violence, nous allons l’obtenir par la non-violence ». « Si la police n’intervient pas, c’est parce que nous sommes non-violents, nous. »

XR France a donc peut-être enfin réussi à faire ce que médias et politiques échouent à faire depuis un an : tuer les Gilets Jaunes. La tactique n’est pas nouvelle non plus, les marches pour le climat étant systématiquement organisées en concurrence avec les manifestations des Gilets Jaunes. Voilà l’action positive d’XR France, du point de vue de nos gouvernants. « Quoi de mieux pour ringardiser et décrédibiliser ces sales Gilets Jaunes antisémites et pollueurs que le spectacle de cette belle jeunesse non-violente qui danse pour nous faire mettre en œuvre les politiques que nous avons déjà décidées ? ».

Cela n’empêche pas, bien sûr, les membres d’XR de répéter le mantra de « convergence des luttes » de manière totalement incantatoire.

Conseils aux « rebelles »

Chers membres d’XR, prenez le temps de faire un pas de côté. Êtes-vous vraiment des « rebelles » ? Devient-on rebelle en adhérant à une organisation mondiale, en donnant son nom, son adresse mail et son numéro de téléphone pour participer à des « actions » ? En apprenant des méthodes et des procédures toutes faites, à appliquer sans se poser de questions ?

Chers membre d’XR, vos revendications sont déjà mises en œuvre. Le Royaume-Uni a déjà déclaré l’ « état d’urgence climatique » , une assemblée de citoyens a déjà été tirée au sort pour « accélérer la transition écologique » .

Chers membres d’XR, vous rendez-vous compte que les médias ont préparé vos émotions, votre peur de fin du monde, et qu’XR ne fait que moissonner cette angoisse ? Que vous êtes pour nombre d’entre vous dans un état d’extrême fragilité psychologique ?

Chers membres d’XR, prenez le temps de vous regarder en face. Vous êtes majoritairement issus de la classe moyenne, vous êtes souvent des petit-bourgeois, croyez-vous que votre classe peut être révolutionnaire ?

Chers membres d’XR, prenez le temps d’un regard vers le mouvement des Gilets Jaunes. Vous venez d’assister, depuis un an, au plus grand mouvement populaire que la France ait connu depuis bien longtemps, et vous avez vu comment le pouvoir a tout fait pour l’étouffer. Avez-vous senti l’intensité de la répression, le vrai visage fasciste du pouvoir dévoilé, la servilité des médias, leurs mensonges ? Vous rendez-vous compte de la différence de traitement que vous recevez ?

Chers membres d’XR, être rebelle, c’est soutenir cette lutte, se solidariser avec le prolétariat contre le pouvoir. Lutter contre le capitalisme, c’est lutter contre le pouvoir. Et c’est beaucoup plus dangereux, effectivement, que de danser sur un pont habillé en clown, applaudi par les médias bourgeois et protégé par la police.

Il est plus que probable que votre organisation ne serve qu’à légitimer des politiques déjà décidées au niveau mondial, et ces politiques ne feront que renforcer le capitalisme. C’est nous, le peuple, qui allons payer la facture du climat. Le pouvoir n’a qu’un objectif : le contrôle. Le pouvoir mondialisé cherche à rationaliser tous les échanges, faire l’inventaire de toutes les ressources pour les marchandiser, et contrôler les populations.

Si on compare le phénomène XR aux précédentes œuvres de l’Open Society dans le monde, il y a de quoi craindre que derrière les clowns, d’autres forces se tiennent prêtes.

Chers rebelles, soyez attentifs.

Vincent LENORMANT