Finance et écologie, je t’aime… moi non plus

Notre système pollueur – payeur est une course sans fin. L’Etat doit mettre des moyens colossaux pour détecter la pollution puis analyser ces conséquences. Ce système bureaucratique est lent et a un trop fort coût. L’amende qui en découle est disproportionnée avec le profit de l’entreprise ; tout laisse intérêt à l’entreprise de payer l’amende ou délocaliser plutôt que de développer une solution écologique. Comme tous les états du monde ne s’accorderont jamais à mettre un système écologique commun, l’entreprise cherchera toujours la solution la plus avantageuse pour le profit. En clair, l’entreprise ruse toujours pour contourner la réglementation cherchant à maximiser ses profits. C’est dans cette idée que l’économiste germano-américain Karl William Kapp explique que la minimisation des coûts entraine la maximisation de la pollution car ces pollutions sont gratuites.

L’idée ici n’est pas de pointer du doigt ces entreprises polluantes comme le fait actuellement l’Etat. Il faut chercher à accompagner ces entreprises en les responsabilisant. Nous proposons avec Ecologie Responsable de mettre en place de manière obligatoire, une formation pour tout dirigeant d’entreprise industriel sur les enjeux éthiques et écologiques.

Par ailleurs, le label Greenfin pour les fonds a pour objectif de mobiliser une partie de l’épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique. Il est temps d’arrêter d’utiliser ce label comme un simple outil de communication mais développer une fiscalité avantageuse pour les particuliers voulant investir dans ces fonds.

Enfin, le gouvernement doit cesser d’avoir une vision à court terme en favorisant les amendes. L’Etat par une vision à long terme doit définir et accompagner de manière personnalisée chaque entreprise polluante.

L’Etat doit protéger ses citoyens face à la menace écologique qui arrive, l’heure n’est désormais plus à la communication politique mais aux actes.