François Bayrou relance le programme nucléaire français.

@Séraphin Lampion

Ces centristes sont incroyables.

Hervé Morin, né en 1961, a de ses yeux vu le débarquement de Normandie.

Ils ont donc la possibilité de se projeter dans le temps en avant et en arrière. Jupiter n’est donc plus le maître des horloges.

Bayrou est décidément l’homme à suivre. Ministre de l’éducation, il trouvait le temps d’écrire des romans, de draguer Nicole Notat, et d’élever des pur-sangs.

Le voilà reconverti en savant atomiste.

La République aurait tort de se priver d’un de ses plus glorieux éléments ’multi-tâches’