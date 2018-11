Gilets jaunes : démocratie des urnes et grognement des rues.

Cela dit, moins de 300 000 manifestants sur toute la France,

Chiffres totalement faux et largement sous évalués volontairement et sciemment par l’horrible et cynique castaner repris en coeur par la doxa médiatique, plus c’est gros, plus ça passe, n’est-ce pas ?.......

La réalité va bien au delà d’un million de personnes dans toute la France soutenu par plus de 75 % de la population ! À force de jouer avec le feu, on fini par se brûler..surtout avec une telle incompétence et un tel mépris ! maqueron ne sera plus là dans moins d’un an, poussé vers la sortie, volontairement ou manu militari...

La situation est totalement intenable pour cette bande d’escrocs....les semaines et mois qui viennent vont être passionnants !!