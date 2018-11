Gilets jaunes : Emmanuel Macron explique sa transition écologique.

« Concernant le nucléaire, il m’a paru raisonnable et réaliste. Il a rappelé que l’énergie nucléaire était une énergie propre, décarbonée et économique. »

L’avenir s’annonce radiant ! Les Biélorusses, les Ukrainiens, les habitants de la préfecture de Fukushima et tous les riverains de l’Océan Pacifique acquiescent chaleureusement !



« Il a cependant gardé le cap de la part du nucléaire réduite à 50% de la production d’électricité, mais en le repoussant dans le calendrier de 2025 à 2035. »

Inutile ! Quand tous les prolos de province auront acheté - avec quel argent, mais on peut rêver ? - leur voiture électrique, il faudra rajouter des centrales nucléaires pour arriver à satisfaire la demande. Et il suffira de taxer l’électricité, ...



« Concilier les fins de mois … avec la fin du monde ! »

Ben oui ! N’en déplaise aux bobos adeptes de stages de jeune chèrement tarifés par leur gourou, manger et nourrir ses enfants jusqu’à la fin du mois - même et surtout quand on est fauché - relève de l’urgence vitale ! Derniers concernés par la trivialité de telles situations - dont ils ignorent manifestement les affres -, l’auteur et autres donneurs de leçon médiacratiques ont beau jeu d’ironiser !



Rirez vous toujours autant quand, faute de mieux, c’est vous que les « gueux » sur lesquels votre bien-pensance prend tant plaisir à chier viendront bouffer ???