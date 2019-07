Greta Thunberg, future Prix Nobel de la Peur ?

« Ceux qui la critiquent semblent plus jaloux qu’autre chose. »

Pas forcément. Pourquoi ne serait-elle pas critiquable, comme tout le monde ? Pourquoi devrait-on la considérer comme une sainte intouchable et ne rien avoir le droit de dire sur elle ? Critiquer ne signifie pas forcément être jaloux, vous savez (ou pas)...

Vous êtes fasciné par la jeune Greta et en admiration pour elle, très bien, mais moi personnellement elle me laisse de marbre. Premièrement, je n’ai pas besoin d’elle pour comprendre que la nature est malmenée par l’homme, qu’il faut changer nos habitudes, préserver la planète et manger moins de viande, et deuxièmement, des gamins plus ou moins activistes dont les media et la société se servent (même si comme vous le dites ils ne sont pas forcément manipulés par leur entourage et sont sincères, au bout du compte, on se sert tout de même d’eux !) on en a déjà vu des tas, et en règle générale les media se désintéressent d’eux dès qu’ils ont grandi. Je ne vais pas citer la pauvre Samantha Smith qui a trouvé la mort dans un accident d’avion, mais elle a fait aussi pas mal de bruit à l’époque avec sa lettre envoyée au dirigeant soviétique, et qui sait si les media auraient longtemps continué à la mettre en première page. D’ailleurs quand il m’arrive de citer son nom, la plupart du temps les gens me demandent de qui il s’agit. A croire que tout le monde l’a oubliée... Ce n’est pourtant pas si loin.

Voilà. Je ne suis pas en admiration devant Greta, je pense qu’elle est aussi critiquable que les autres, cela fait-il de moi une jalouse ? C’est vraiment agaçant, ce genre d’affirmations sans appel. De plus, si vous glissez ce genre de phrases dans votre article pour tuer dans l’oeuf toute possibilité de commentaire critique à son égard, c’est de la manipulation.

Ce qu’elle dit, il y a des dizaines, des centaines de gens qui l’ont dit avant elle, mais comme cela ne marchait pas et que personne ne les écoutait, on décide de frapper les esprits en mettant sur le devant de la scène médiatique cette jeune écolière qui fait l’école buissonnière. Ca, se dit-on, ça va marcher... Bingo, ça a marché !

Croyez vous vraiment que la lettre d’une adulte à Andropov aurait fait autant de bruit médiatique ? Celle d’une petite fille de dix ans aurait également dû passer inaperçue, car ce n’est pas ça qui allait changer le monde. Samantha n’était pas manipulée, elle était sincère, mais les media se sont servis d’elle.



Greta n’est donc pas manipulée, mais utilisée. C’est pas vraiment mieux.





Pour ce qui est de prendre l’avion, maintenant. Mon mari et moi avons très envie d’aller visiter le National Museum of Air and Space à Washington, et Cap Kennedy. Je rêve d’y aller depuis des années, et les célébrations des 50 ans d’Apollo 11 ont ravivé cette envie. On y va comment, à Washington ? En voilier ? A la nage ? Avec un paquebot transatlantique ? Il n’y en a plus...

Certains vont me dire de ne pas y aller, tout simplement, et me culpabiliser. Et quand on a de la famille à l’autre bout du monde, on ne les voit plus jamais ? Ah oui, c’est vrai, il y a Skype... « Ca remplace pas, mais ça aide... » (Extrait du Clan des Siciliens).





Eh bien non, je ne renoncerait pas à ce voyage, et dès qu’on peut prendre suffisamment de jours pour y aller, je sais pas quand ça sera, on prendra l’avion, si si (malgré les foudres culpabilisantes de Greta qui vont s’abattre sur moi durant mon sommeil) et on ira.



Ce mouvement, qui vient je crois de Suède, qui préconise de se débarrasser purement et simplement de l’aviation, ce n’est rien d’autre que tomber dans les extrêmes.

C’est à la mode pour les personnalités publiques de clamer qu’elles ne prennent jamais l’avion, oh surtout pas l’avion... Pourtant, à l’heure actuelle, les avions continuent de voler, on n’a pas encore envisagé (Dieu merci car il en faut des avions -pas trop, certes) de les jeter à la poubelle, alors autant qu’ils soient pleins.