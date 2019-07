Greta Thunberg, Notre-Dame la Planète (en feu).

@Mélusine ou la Robe de Saphir.



T’es sortie de l’hôpital, mé-l’usine ?

Tu vas recommencer à nous souler avec tes délires de tarée de troisième classe ?



Tu devrais penser à repartir faire une cure, ça nous ferait des vacances.



Allez, répète après moi :

— lire les psys

— mes ex (juifs), disaient, pensaient, tsétéra

— la PMA c’est pas bien

— les pédés (et les gouines) c’est pas bô

— je suis une pédophile refoulée



Après ça tu nous diras combien tu as pondu de gosses, ou au moins, combien tu en as élevé pour savoir autant de choses sur les p’tits z’enfants.

Puis tu nous diras aussi ce qui te permet de penser que tes élucubrations débiles puissent intéresser ne serait-ce qu’une seule personne.

A part toi, oeuf corse...



Et parce que tu sembles con-vaincue que ce monde est fini et qu’il n’y a plus d’issue, j’ai une question :

Mais qu’est-ce que tu attends pour te mettre une balle ?