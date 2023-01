Gros sots Maux d’eau

@titi



Tout est aussi question de vocabulaire et de localisation : les mégabassines (situées en plaine) n’ont strictement rien de commun avec votre exemple de retenues (en haute montagne). Par ailleurs ruissellement et infiltration sont antinomiques : je viens de Normandie où l’on avait trouvé malin à une certaine époque de planter dans le sens de la pente et de poser des drains qui provoquaient invariablement des inondations en aval !





Votre phobie anti-écologie vous fait passer dans l’article sur le Chili à côté des conclusions des chercheurs : Tout d’abord, en accumulant l’eau dans des zones spécifiques, « on modifie sa distribution dans l’espace et on déconnecte l’eau de son cycle naturel ». Ensuite, « on diminue la quantité d’eau disponible à cause de l’évaporation » et enfin, « on interfère sur le temps nécessaire pour que l’eau se régénère ». Si « on puise l’eau dans les nappes phréatiques, on capte une eau fossile accumulée depuis des décennies et on affecte, là aussi, le cycle de l’eau ».





Enfin, il faut se méfier des généralisations hâtives : les petites exploitations représentent encore un tiers des exploitations agricoles avec une nette progression du bio et du maraîchage : petit paysan pas encore mort !