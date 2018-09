Indice de performance environnementale : La Suisse, pays le plus écologique en 2018

L'Université de Yale aux Etats-Unis publie deux fois par ans son indice de performance environnementale (IPE) qui évalue les différentes actions menées par 180 pays sur leur politique environnementale. En 2018, la Suisse arrive en tête de classement, suivie par la France et le Danemark.

Indice de performance environnemental – Classement 2018

La Suisse, qui est élue le pays le plus écologique en 2018 avec un score de 87,42 sur 100 sur l'indice de performance environnementale, est aujourd'hui une référence en matière de santé publique et de gestion des ressources naturelles. La France, qui se classe 2e, se démarque notamment grâce à son engagement pour la protection des espaces naturels (terrestres et marins) et pour la qualité de l'air. Sans surprise, les pays industrialisés tels que le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni obtiennent les meilleurs scores et ont une politique écologique axée en priorité sur la santé publique, la préservation des ressources naturelles et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Parmi les pays avec le plus faible niveau de performance on retrouve Madagascar, l'Inde ainsi que la République du Congo. La pollution de l'air, la menace sur la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre y sont des problèmes majeurs où peu de moyen sont mis en place pour cause de conflits civils, de pauvreté, d'insécurité ou encore de politique instable.

IPE : Les différents critères

L'indice de performances environnementale est réparti en deux grandes catégories distinctes :

L'écosystème (60%) : la biodiversité, les habitats, la déforestation, la pêche intensive, le changement climatique, les sources d'énergie, la pollution de l'air, l'accès à l'eau potable et l'agriculture.

Afin de recueillir des données précises et fiables, il est demandé au gouvernement de chaque pays de fournir une preuve des moyens mis en place pour améliorer les contrôles de la qualité de l'air et de la gestion des ressources environnementales.

Les grands problèmes environnementaux

La pollution de l'air reste une problématique importante en matière et de santé publique et serait responsable des deux tiers des décès et maladies de source environnementale. Elle est particulièrement présente dans les pays qui connaissent une urbanisation rapide comme la Chine et l'Inde.

En revanche, dans la majeure partie des pays concerné par l'IPE, on constate une amélioration au niveau de la protection des écosystèmes marins et terrestres. Ces résultats sont prometteurs, même si d'importants progrès restent encore à faire. L'émission de gaz à effets de serre a également baissé : une grande partie des 180 pays sont parvenus à réduire leurs émissions de gaz carbone et d'autres polluants (méthane, monoxyde d'azote et noir de carbone) au cours de ces dix dernières années.

Chaque année depuis maintenant 20 ans, des progrès sont faits afin d'améliorer les analyses de l'IPE. Ces améliorations permettent de cibler au mieux les problèmes environnementaux propres à chaque pays et de déterminer avec précision les actions à mener pour un futur plus propre et durable.