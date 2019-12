Inondations sur la Côte d’Azur : et si on regardait ailleurs plutôt que vers le ciel ?

@Aita Pea Pea

vous savez bien que la « province » n’existe plus

le « provincialisme » a disparu avec Rastignac

aujourd’hui, on vit soit « à Paris », soit « en région », et on se retrouve sur « la côte » pour célébrer les grand-messes rituelles de l’élite culturelle avec les festivals de Cannes et d’Avignon, la Féria de Nîmes etc...

heureusement que les printemps continue à arriver des fois à Bourges et les vieilles charrues à Carhaix, sinon on pourrait croire que le reste du territoire est un désert

aiu fait, Lille, c’est bien en Belgique, non ?