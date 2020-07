Internet et sa Pollution

Reste a savoir si commander par internet et se faire livrer pas un postier qui de toute façon a plein comme a vide fait sa tournée pollue plus que de prendre sa bagnole tout seul pour aller dans les magasins et tourner comme un frelon pour trouver ou se garer et bien souvent faire plusieurs magasins éloignés les uns des autres et revenir parfois bredouille pour finalement commander sur internet…..