Invasive et dangereuse : la renouée du Japon

@Fergus

Menace ridicule face à la réalité. L’écolo-bobo a besoin de hochet…

Le vrai danger qui menace la biodiversité ne provient en aucun cas de ces plantes invasives. C’est un arbre qui cache la forêt !!! Les traitements herbicides et contre les insectes sont les réels dangers contre la biodiversité. Si on ajoute les méthodes dévastatrices sur la biodiversité des déboisements et de coupes dans les exploitations forestières partout dans le monde, on est assez loin du problème minuscule que vous posez ...

Et là, le sujet est un plus difficile à régler car il est en balance avec la production agricole et les alternatives à ces traitements chimiques ne sont pas encore à la hauteur pour les rendre obsolètes. En attendant, ces produits continuent à être utilisés… alors que l’on sait leur nocivité. Sur les méthodes de déboisement, là aussi les vrais écolos ne sont pas entendus, on se limite à mettre en cause le Brésil et son exploitation de l’Amazone tandis que nous faisons des ravages dans nos foréts ...

C’est le réel et pas le monde des écolo-bobos qui voient le monde en blanc et noir.

Le vrai défi est dans la recherche, sans aucune solution actuelle, les agriculteurs de tous les pays passent pour des sauvages ignares et les exploitants forestiers pour des ravageurs ...…