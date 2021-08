L’alternative à la spéculation foncière, l’habitat accessible, la désobéissance fertile

@sylvie

Bonjour Sylvie, c’est tout simplement l’inverse de dégrader.

De nos jours, nous sommes pour la plupart dans une démarche de réduction de notre empreinte écologique, aggrader signifie passer d’une démarche de réduction de notre impact à un impact positif. L’Humain n’a pas à être coupable par défaut de vivre, et il n’est pas condamné à seulement essayer de réduire les conséquences de sa présences, ses besoins, et ses désirs sur Terre, il est même possible de tenter de vivre avec un confort « acceptable » avec quelques choix contre-productifs ça et là, tout en ayant un bilan positif.

Par exemple, en restaurant une parcelle de terre en mauvais état (le labour, la fore dégradation de la vie du sol, tassement, appauvrissement, points d’eau naturels asséchés, pollution, manque d’arbre, manque de diversité végétale, restaurer un habitat pour la flore et la faune...), très loin du biotope originel français qu’est la forêt. Au delà de ça, cette action peut aussi passer par le collectif et s’étendre bien au delà de chez soi.

Bien sûr, la succession écologique sous nos contrées, pousse vers l’apparition d’une forêt quasiment n’importe quelle terre, et la nature s’en sortirait très bien si l’on ne faisait simplement rien. Mais là où il faudrait bien des années pour qu’un cycle naturel aboutisse, nous avons la capacité d’accélérer ce processus avec les mêmes moyens et forces (ou pas, selon le choix de chacun) que les forces, parfois destructrices, déjà à l’œuvre, et à défaut d’aller au bout, de contrôler en partie ce dernier pour vivre en symbiose avec le reste.