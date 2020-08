L’arnaque sur le 0 déchet

Le gouvernement français a interdit la distribution des pailles, ainsi que d’autres produits en plastique au 1er janvier 2019. Cet acte permet de verdir le bilan du gouvernement qui s’est toujours affiché néolibéral, mais en voulant préserver un semblant de responsabilité environnementale. Cette action qui ne coûte pas grand-chose participe à la grande mode actuelle du citoyen 0 déchet. Les médias et le gouvernement se font un devoir de faire croire aux français que le problème des déchets vient d’eux. Il ne s’agit que d'une manipulation. Le problème de la quantité de déchets français ne vient pas du tout de la consommation, mais de la production. Ainsi, même si tous les français passaient à la mode du 0 déchet, cela ne changerait pas grand-chose au final.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/Z80rK3nsfoI

L’arnaque des déchets par habitant

Quand on veut culpabiliser les gens avec une donnée, ou qu’on veut masquer la réalité, on prend un chiffre et on le divise par le nombre d’habitants. C’est vrai pour le PIB par habitant par exemple, on donne l’impression comme ça qu’en divisant la richesse d’un pays par le nombre d’habitant, ça donne une idée de comment on vit sur place. Pour le PIB par habitant, on se rend compte que c’est complètement absurde en constatant que c’est le Qatar qui est le plus haut.

Le Qatar a environ 2,5 millions d’habitants dont environ 250 000 qataris soit 10% de la population. Le reste est en majorité dans des conditions proches de l’esclavage. Mais on leur dit avec le PIB par habitant que ce sont des privilégiés puisqu’ils sont riches en moyenne avec les autres.

Pour les déchets c’est pareil, on dit aux français qu’ils produisent environ 5 tonnes de déchets par an chacun. Par exemple si vous vivez dans une famille de 5 (un couple et 3 enfants) cela veut dire que vous produisez environs 25 tonnes de déchets par an. Si on compte qu’il y a 50 semaines dans l’année pour arrondir, cela veut dire que vous produisez 500 kg de déchets par semaine. Si comme moi, vous vivez dans une commune qui ramasse les déchets 1 fois par semaine, ça veut dire que soit vous avez une énorme poubelle, soit que ce chiffre est farfelu.

Quand on regarde dans le détail sur le bilan de l'Ademe, on peut voir que sur les 5 tonnes de déchets par habitant, il n’y en a que 580 kg qui sont réellement directement produit par les habitants. Les entreprises créent directement l’équivalent de 900 kg par habitant et le BTP créé à lui tout seul 3,4 tonnes par habitants. Donc quand on dit 5 tonnes par habitant, il s’agit de tous les déchets produits en France que l’on divise ensuite par le nombre de français, alors qu’il ne s’agit pas du tout d’un problème collectif auquel tout le monde participe, mais à 90% un problème de production et surtout du BTP tout seul.

Construire des logements a du sens si on est de plus en plus nombreux, ou si les gens vivent plus souvent tout seuls qu’avant. Cependant on va voir que des logements on en construit beaucoup trop juste pour faire du fric.

L’explosion de la construction de logements

Au début des années 2000, en France, la politique du logement s’en emballée passant à près de 500 000 logements commencés par an. Les constructions individuelles ont été encouragées par des dispositifs fiscaux. Le logement collectif s’est aussi financiarisé avec l’investissement massif de fonds de pension. La crise de 2008 est d’ailleurs bien visible sur ce graphique.

Cette politique de la construction favorisée par des dispositifs fiscaux et de l’investissement financier était simultanée aux États-Unis, mais à des niveaux beaucoup plus élevés et a contribué à la célèbre crise des « Subprimes » de 2008.

Cette très forte augmentation de la construction de logements est toutefois concomitante avec la forte augmentation de population sur cette période de plus de 400 000 personnes supplémentaires par an. Ce boom démographique est notamment dû à une très forte immigration (en rose sur le graphique, on trouve l’augmentation de population qui n’est pas due au solde naturel, qu’on devine donc provenir du solde migratoire). En effet, la politique d’immigration a été très favorisée à partir du gouvernement de L. Jospin et a continué pendant toute la Présidence de J. Chirac. Cette politique migratoire a été fortement limitée sous la présidence de N. Sarkozy et a été complètement stoppée sous la présidence de F. Hollande. (le pic visible correspond à l'intégration de Mayotte en tant que Département français, il ne s'agit donc pas d'immigration).

Au bilan, entre 1999 et 2016, il s’est construit un logement pour chaque habitant supplémentaire. Entre 1990 et 1999, ce ratio était un peu plus élevé mais il correspondait à l’époque à un grand mouvement de décohabitation limitant la hausse des logements vacants.

La folie de la construction a eu pour conséquence qu'entre 1999 et 2016, 45 000 logements de plus sont vacants chaque année.

Sur le site de l’insee statistiques locales, on peut récupérer le nombre de logements vacants en 1999 et en 2016 pour chaque commune.

En faisant la différence entre les deux on peut constater que le nombre de logements vacants a explosé partout en France sauf sur quelques communes bien particulières comme Paris, Bordeaux ou Toulon, où il a diminué.

Le logement pour faire du fric : explosion du nombre de logements vacants

La hausse du logement vacant est à la fois due à des phénomènes financiers de construction pour optimisation fiscale (et non plus pour répondre à des besoins), mais aussi à de nouveaux modes de consommation du logement.

Les différentes dispositifs fiscaux (Robien, Scellier, Pinel) ont fortement influencé la construction . De nombreux organismes financiers ont proposé des plans de défiscalisation en proposant aux particuliers d’investir dans du locatif. De fait, les logements construits ne correspondaient pas nécessairement à un besoin et les journaux ont de nombreuses fois remonté des cas de particuliers ayant investi dans du locatif qui perdaient de l’argent du fait d’un appartement qui ne se loue pas.

. De nombreux organismes financiers ont proposé des plans de défiscalisation en proposant aux particuliers d’investir dans du locatif. De fait, les logements construits ne correspondaient pas nécessairement à un besoin et les journaux ont de nombreuses fois remonté des cas de particuliers ayant investi dans du locatif qui perdaient de l’argent du fait d’un appartement qui ne se loue pas. L’arrivée des fonds de pension sur le marché de l’immobilier . Le logement est une valeur refuge, les fonds de pension jouent également sur ce terrain en achetant des immeubles comme placement financier. Une partie de ces logements est volontairement laissée vide. En effet, les logements sans locataires ont plus de valeur que les logements avec locataire. Cette technique a aussi pour effet de monter les loyers au sein des villes et par conséquent d’augmenter le prix du foncier aussi qui devient plus rentable.

. Le logement est une valeur refuge, les fonds de pension jouent également sur ce terrain en achetant des immeubles comme placement financier. En effet, les logements sans locataires ont plus de valeur que les logements avec locataire. Cette technique a aussi pour effet de monter les loyers au sein des villes et par conséquent d’augmenter le prix du foncier aussi qui devient plus rentable. La hausse du logement locatif : À chaque changement de locataire, il y a une période de logement vide, ainsi les logements ne sont jamais occupés 100 % du temps, dès lors, il y a en permanence une certaine part de logements à louer vacants.

À chaque changement de locataire, il y a une période de logement vide, ainsi les logements ne sont jamais occupés 100 % du temps, dès lors, il y a en permanence une certaine part de logements à louer vacants. Airbnb : cette offre arrivée en 2011 a d’abord comblé le défaut des appartements pas utilisés 100 % du temps. Il est aujourd’hui devenu un vrai placement. Le logement devient utilisé en pointillés toute l’année. Il permet aussi en cas de revente de ne pas avoir de locataire à l’intérieur et donc de vendre plus cher.

Donc toute la mode de consommer autrement pour arrêter de faire des déchets, c’est très bien, mais ça ne regarde que 10% du problème. Comme souvent, on culpabilise les individus et on n’attaque surtout pas le problème à la base qui est la construction effrénée de logements, parce que ça rapporte du fric. Donc on montre à la télé des gentils jeunes qui arrêtent le plastique, mais qui vivent dans un appartement en ville. Ces vidéos moralisatrices s’attaquent au 10% du problème qui concerne les ploucs qu’ils n’aiment pas, tout en faisant la promotion de citadins qui juste par leur logement font les 90% du problème.

Pour rigoler, on peut d’ailleurs voir que la ville sur la 2e place du podium pour le record d'augmentation de logements vacants c’est le Havre, où vient d’être réélu notre ex Premier Ministre Edouard Philippe.

C’est donc le même personnage qui interdit les pailles et qui participe le plus au volume de déchets en France, pour rien. Comme quoi on voit plus facilement la paille chez le voisin que la poutre dans son œil.