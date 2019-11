L’écologie.... oui mais pas pour eux !

"L'époque des tickets de caisse papier est peut-être en passe d'être révolue. De plus en plus d'enseignes proposent maintenant à leurs clients l'envoi de leur ticket par courriel. Les marques mettent en avant les bénéfices du e-ticket pour l'environnement."

L'autre jour, j'écoutais la radio de manière distraite lorsqu'une info m'a interpelé

"L'époque des tickets de caisse papier est peut-être en passe d'être révolue. De plus en plus d'enseignes proposent maintenant à leurs clients l'envoi de leur ticket par courriel. Les marques mettent en avant les bénéfices du e-ticket pour l'environnement."

Avec, comme d'habitude, l'interview "radio-trottoir" qui va bien pour appuyer cette démarche.

Comment une info aussi banale peut-elle attirer l'attention ?

Surtout quand elle suit un reportage sur les négociations en cours sur les retraites, sujet bien plus préoccupant.

Il se trouve que la veille j'étais allé faire des courses avec mon épouse et que précisément je l'avais vu pester, au moment de ranger ses tickets de caisse dans son porte-feuille et, de retour à la maison, je m'étais intéressé à ces fameux tickets pour m'apercevoir que tous contenaient des informations inutiles pour le client.

« C'est bien parce que ça fait moins de gâchis de papier »

Cette remarque de bon sens m'a donné l'idée de vérifier ce que pouvais représenter ce "moins de gâchis" et le constat est assez éloquent ... je vous en donne le détail sur deux exemples.

1) Achat d'UN article textile dans une enseigne spécialisée

Largeur du ticket = 8 cm longueur 30 cm => surface = 0.024 m2

Longueur du ticket contenant les informations utiles pour le client (Désignation, prix , paiement etc..).= 3 cm => surface = forcément 10 fois moins.

Développement :

Cette enseigne vend 70 000 000 de pièces /an et représente en volume 16 % du marché français.

Il se vend donc environ 430 000 000 de pièces textiles en France via ce genre de chaine.

Considérant un panier moyen de 3 pièces, ce sont donc environ 140 000 000 de tickets édités/an, si toutes les enseignes procèdent de la même manière ce sont 9.3 millions de m2 de papier gaspillés/an. Le papier utilisé est assez fin et pèse environ 40g/m2 on obtient donc 372 tonnes /an gaspillées pour ce marché.

2) Repas dans une enseigne spécialisée.(voir photo)

Largeur du ticket = 8 cm longueur 23 cm => surface = 0.0184 m2

Longueur du ticket contenant les informations utiles pour le client : Désignation, prix,

mode de paiement etc...= 5 cm => surface = 0.004 m2 soit environ 4.5 fois moins.

Développement :

L'enseigne annonce sur son site le chiffre de 31 000 000 de repas vendus en 2018 ... si on prend comme hypothèse qu'un ticket moyen correspond à trois repas on obtient 10 000 000 de tickets/an, soit une surface de papier de 184 000 m2 dont 144 000 pourraient être économisés parce que d'aucune utilité pour le client.

(Pour mémoire : la surface d'une feuille de papier A4 = 0.21 x 0.297 = 0.06237 m2 => économie réalisable = environ 2 300 000 feuilles de papier A4)

Buffalo grill "pèse" 1/2 milliard de CA dans un marché de la restauration rapide qui représente environ 18 milliards de CA => Buffalo grill représente 1/36 ème de ce segment.

En approximation basse on peut donc considérer que 80 millions de feuilles de papier A4 pourraient être économisées => 200 tonnes/an pour ce marché.

Et pour ne pas alourdir une démontration déjà indigeste, je ne parlerai pas de l'encre, du transport...et des multiples autres enseignes (Hyper, Bricolage, electro-ménager etc...)

Si supprimer le ticket de caisse pour des achats inférieurs à 10 € semble être une bonne idée, son remplacement par un mail n'est, par contre, qu'une manière supplémentaire, sous prétexte de protéger nos vertes forêts, de consommer plus de ressources informatiques donc plus d'électricité donc .....

Conclusion : Avant de mettre en oeuvre une mesure qui ne vise, en réalité, qu'à récupérer des informations qui permettront ensuite un marketing intrusif, les géants de la distribution ne devraient-ils pas corriger leurs pratiques ?

