L’esthétisme, le stylisme et l’écologisme (néo)païens, au prisme du style science-fictionnel nommé Solarpunk

Qu'est-ce que le solarpunk ? ... Le solarpunk est un genre science-fictionnel récent, après le dieselpunk (par exemples Mad Max, Pacific Rim), le cyberpunk (par exemples Matrix, Cyberpunk 2077) et le steampunk (par exemples Mortal Engines, les Visions d'Escaflowne).

Le solarpunk n'insiste pas sur l'utilisation du moteur à explosion (diesel), de l'électro-numérique (cyber) ni du moteur à vapeur (steam). Il insiste sur l'utilisation du soleil, comme une métaphore pour d'autres verdures en général.

Le solarpunk essaie de projeter des lendemains qui respirent le bon air pur de technocités à visage bien plus qu'humain : à visage "deep ecologist" (écologie profonde, animaliste, voire antispéciste). L'humain et ses "ruches" auraient trouvé une nouvelle dimension sur Terre, plus insérée dans les Cycles, tout en s'enrichissant de modes de vie symbiotiques, conservant bon nombre d'avancées technologiques qui, couplées aux biotechnologies, permettraient une néo-harmonie artificio-naturelle.

Quel rapport avec les (néo)païens ? ... Eh bien, entre usage illimité des médias personnels tels que les réseaux, et les imaginaires de fantasy et de faërie mettant largement en scène des individus primitivistes à la mentalité en fait moderne, etc. ... ces (néo)païens, voire les (néo)païens en général, se retrouvent avant tout (qu'ils le veuillent ou non, bon an mal an, plus ou moins, cahin-caha, bon gré mal gré, peu ou prou) ...

... ces (néo)païens, voire les (néo)païens, se retrouvent dans des dynamiques solarpunk (type Titan AE, Black Panther ou FF15). Ces dynamiques sont avant tout d'esthétisme, de stylisme et d'écologisme, c'est-à-dire des genres que l'on se donne, ainsi que des mentalités idéologiques, parfois économiquement rentables.

Si déjà, je conseille le jeu de rôle Shaan, comme ça le moral s'y retrouve tout en consommant peu d'énergie, tout en pouvant se projeter dans un univers à la Avatar, même si ce n'est pas mon truc.

Dans l'ensemble, c'est du fanart et du deviantart à caractères ludiques voire urbains, qui procurent bonne conscience et un bon sommeil plein de rêves.

