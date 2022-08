L’hiver arrive : l’Europe en panique injecte des milliards dans la recherche sur l’hydrogène

Tout sauf le nucléaire ?

Alors que la plupart des États membres de l’Union européenne attendent avec impatience de voir si la Russie rétablira le gaz après la fermeture pour maintenance du Nord Stream 1, la Commission européenne a approuvé une enveloppe de 5,4 milliards d’euros pour la recherche et le développement de l’hydrogène.

L’hydrogène est souvent présenté à tort comme la solution au « changement climatique » et aux émissions de carbone (qui ne constituent en aucun cas une menace légitime pour la planète, comme le montrent les données de température NOAA et l’augmentation d’à peine 1 degré Celsius de la température mondiale au cours du siècle dernier).

L’hydrogène est une technologie notoirement difficile à produire en termes d’efficacité. Pour que l’hydrogène soit totalement écologique, il doit être produit par électrolyse de l’eau, qui se sépare en H2 et en O dont elle est composée au lieu de produire du carbone supplémentaire comme l’essence. Les piles à hydrogène s’avèrent toujours inférieures aux normes et perdent 30 % de leur énergie dans le processus de séparation du H2 et de l’oxygène, en plus de la perte d’énergie de 26 % liée au transport de l’eau d’électrolyse.

Pourquoi les dirigeants de l’UE continuent-ils à s’intéresser aux technologies de conte de fées alors qu’ils ont déjà accès à la production d’énergie verte sous la forme de l’énergie nucléaire ? Bien que l’énergie nucléaire soit souvent diabolisée par les écologistes, il s’agit d’une source d’énergie « zéro émission » qui est déjà développée et qui attend d’être utilisée. S’ils se souciaient réellement d’une réduction immédiate des émissions de carbone, les gouvernements cesseraient de perdre leur temps et l’argent des contribuables dans des fermes éoliennes terriblement inefficaces et des technologies de rêve comme l’hydrogène, et se concentreraient sur des sources d’énergie « propres » qui ont déjà fait leurs preuves.

Le principal inconvénient de l’énergie nucléaire est son coût, qui est d’environ 15 milliards de dollars par centrale. Mais l’UE a déjà dépensé 232 milliards de dollars de 2014 à 2020 pour des initiatives de lutte contre le changement climatique qui n’ont apparemment servi à rien puisqu’ils continuent à ce jour à propager l’hystérie sur le réchauffement climatique. Ils auraient pu construire des dizaines de centrales nucléaires à travers l’Europe pendant ce temps et en finir avec cela.

Le rempart « réchauffiste »

Mais ils ne l’ont pas fait, car les mouvements de lutte contre le changement climatique ne sont pas des mouvements scientifiques, mais idéologiques, et une partie de leur idéologie consiste à faire tomber l’industrie et à saper le capitalisme. L’énergie nucléaire ne correspond pas à cette image et fonctionne un peu trop bien pour l’industrie, alors ils l’ignorent.

Pendant ce temps, les nations européennes commencent à réaliser qu’elles sont vouées au désastre en termes d’économie et de capacité à fournir du chauffage pendant les mois les plus froids. Certaines d’entre elles reviennent à des solutions de rechange fiables, comme le charbon, alors que les questions relatives à l’approvisionnement en gaz russe persistent.

Il semble que l’UE soit sur le point d’être humiliée et qu’elle doive réapprendre la nature des priorités. La plus grande priorité de toutes est la survie, et presque personne dans la population ne va se soucier des émissions de carbone ou de la recherche sur l’hydrogène au beau milieu d’une crise énergétique en plein hiver.

www.geopolitique-profonde.com/