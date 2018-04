L’indignation survient 15 ans après les faits

Salut Jean,

Vous semblez être récent sur ce site. J’y suis depuis plus de 10 piges, même si je suis de plus en plus rare...

Bon, ici, l’environnement et les dégâts, c’est pas porteur !

Vous avez même quelques allumés de la cafetière, qui vont vous vanter les gaz de schiste et toutes ces nuisances.

Vous avez même quelques petits soldats de l’économie de marché, qui sont envoyés combattre, seuls, comme des pauvres troufions, et qui mènent la lutte pour encore plus de libéralisme sanglant, encore plus d’exploitation des ressources, etc....

Mais si vous voulez faire du chiffre, il vous faut vous axer sur la politicaillerie française, ça c’est porteur Coco !

Vous pouvez faire aussi un peu de misérabilisme, du pro-migrant, du pro-islam, ça aussi ça marche bien !

Surtout, ne jamais évoquer la surpopulation, c’est mal vu ici ! Ici on croit tellement en l’Homme, ce parangon de génie issu des lumières et de la révolution bolchevique, qu’il doit en permanence se développer et coloniser et ravager le biotope !

Ils détestent les curés, mais sans le savoir, ils en appliquent les commandements ! (Croissez et multipliez,......)

Les droits de l’homme, tout ça c’est vénéré ici, là vous pouvez peut-être faire un peu de chiffre...

Ah un truc qui marche bien aussi, c’est la foi en « la nouveauté qui innove et le progrès qui progresse » !

A mettre en relation avec la Foi en l’Homme, ce génie, surtout s’il est de gauche....

Voilà !

Bonne continuation.

Adishatz

H/