L’inondation remarquable de 1930 et ce qu’elle révèle

Être en sécheresse n'empêche pas de parler d'inondations, lesquelles reviendront forcément. À propos, la pluie semble cette fois en route pour dès demain arroser l'Europe de l'ouest. L'épisode météorologique dramatique de 1930 est classé en tête de la liste des inondations remarquables répertoriées par les services de l’État français. Il a touché une vaste partie du territoire où la météorologie est particulière : l’Occitanie, soit la globalité des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées.

1’000 mm

Particulière d’une part en raison des montagnes. Les Pyrénées donnent naissance à des rivières et fleuves coléreux. Les averses intenses y sont courantes. À l’est le Massif central fournit également d’importantes masses d’eau.

Entre les épisodes méditerranéens et les courant d’ouest la pluviométrie balance. Parfois les deux causes se cumulent, comme en 1930. Il est dit aujourd’hui que l’intensification des pluies extrêmes est un signe du réchauffement de la planète. Or on assiste plutôt, pour le moment, à un manque de pluies. Et l’augmentation parfois légèrement discernable peut largement être mise au compte de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.

En image 1, les inondations remarquables sur tout le pays. Les événements les plus intenses et graves connus depuis le début des enregistrements météo sont inscrits dans le passé. Ainsi en 1930, les inondations dans le sud-ouest – déjà – ont été un choc national et font l’objet d’une intéressante thèse, de laquelle j’extrais quelques éléments.

En résumé : après des mois de pluies hivernales intenses, puis un épisode neigeux, puis un redoux et de fortes précipitations stationnaires dues à un blocage anti-cyclonique, le 4 mars 1930 plusieurs bassins ont été submergés. Des quantités astronomiques de pluies sont tombées sur la région en quelques semaines, voire quelques jours au plus fort de l’épisode. Selon les endroits il a été mesuré de 200 mm à près de 1’000 mm d’eau en 5 jours en des lieux qui reçoivent d’ordinaire de 30 à 50 mm par mois en hiver.

Occitanie

Les relevés dans la région (Toulouse, Lagarrigue, Carcassonne, Agen, Tarbes-Lourdes, Pamiers) ne montrent pas de tendance particulière sur la pluviométrie. Ni augmentation ni diminution hors de la variabilité naturelle.

En 2022 le quotidien Sud-Ouest publiait un article dans lequel il mentionnait que les inondations d’alors n’étaient pas « historiques ».

Un commentaire dit : « Normalement, on voit ça au printemps, mai, juin, en hiver c’est du jamais vu !!!!!! Avec le climat détraqué du réchauffement climatique, et bien maintenant, il y a ces pourritures d’inondations en hiver, avant, était au printemps mais JAMAIS en hiver !!!!!!! L’hiver, ça a toujours été des pluies faibles, souvant du crachin breton sur les Pyrénées !!!! »

Cette remarque est donc erronée puisque la crue de 1930 est survenue entre février et mars. Et ce n’est pas la seule fois. Par ailleurs, de l’image 3 infoclimat qui rend compte des grandes inondations à Toulouse, il ressort que les plus grandes inondations ont eu lieu au 17ème siècle et que le 20ème ne montre pas d’évolution notable.

L’image 4 des crues du Tarn ne montre pas de tendance extraordinaire, à part le record de hauteur de la lame d’eau à Saint-Sulpice-sur Tarn : 19,5 mètres cette année 1930.

Aérologie

Un record « local ». Le record absolu connu est de 22 mètres en amont d’Albi.

Ces records dépendent de la topographie du terrain et de l’intensité de l’épisode pluvieux, parfois de manière très localisée. La lecture des documents cités semble montrer que le réchauffement du climat n’a pas d’influence patente sur le climat régional et que les épisodes extrêmes ne sont pas plus intenses ni plus fréquents.

Par contre leur traitement médiatique est amplifié d’un facteur x.

Nous sommes dans une période plus chaude qu’il y a un siècle et plus. Je n’oublie pas que ce réchauffement pourrait être un rebond après une longue période froide du Petit Âge Glaciaire. Nous sortons de la période la plus froide de l’Holocène, donc depuis plus de 10’000 ans. Un article récent précise les reconstructions des températures passées et de les comparer avec celles actuelles (image 5).

Or ce réchauffement ne se traduit pas par une augmentation quantifiable et homogène des précipitations, alors que l’atmosphère est supposée contenir de plus en plus d’humidité. Je ne crois pas, en l’état de mes recherches d’informations, que le réchauffement soit la cause des sécheresses mais seulement un facteur aggravant lors des canicules.

Dans les régions normalement humides comme l’Europe (sauf le sud) la sécheresse ne peut venir que d’une baisse des précipitations, même en saison froide comme actuellement, causée par une modification de l’aérologie et du déplacement des masses d’air, ou par une déforestation massive.

Gardons aussi à l’esprit que pour tailler, sculpter et déconstruire ces immenses montagnes, les épisodes extrêmes ont probablement déjà eu lieu des millions de fois dans le passé, et parfois en pire. Grâce à eux les montagnes laissent échapper leurs minéraux qui vont ensuite se loger dans notre alimentation pour notre bien.