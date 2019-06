L’Union Européenne impose l’importation de 35 000 tonnes de boeufs américains !

Ecologie, bio et santé sont incompatibles avec l’Union Européenne dont le but c’est le profit maximal des multinationales. On l’avait déjà remarqué avec la protection accordée au glyphosate. Un nouvel exemple le confirme avec un nouvel accord commercial ratifié début juin entre la commission européenne et Washington pour augmenter les importations de bœuf américain dans l’Union Européenne.

Voilà donc pour ce qui est un des premiers résultats des dernières “élections” européennes. Les masques tombent d’autant plus vite que cette élection n’est qu’une farce, la commission européenne ayant toute autorité pour négocier et ratifier les accords commerciaux de libres échanges, le parlement n’étant qu’une chambre d’enregistrement pour donner une apparence démocratique à une institution supranationale l’Union Européenne qui ne l’est pas du tout.

Les agriculteurs premières victimes

Déjà victimes des importations massives de soja en direction du vieux continents, c’est les éleveurs et notamment les éleveurs de France qui témoignent régulièrement de leur désespoir devant l’effondrement de leurs revenus, qui sont les premières victimes de l’Union Européenne. La commission européenne vient en effet de ratifier un accord pour l’importation de 35 000 tonnes de bœufs américains sur le contingent de 45 000 tonnes d’importations autorisé, ce qui représente tout de même près de 6% des 6.5 millions de tonnes de viande de bœuf produite en Union Européenne. De quoi accroitre la pression sur les prix payés aux producteur.

Le but de la manœuvre de l’UE est de faire grimper la part des USA dans les importations de boeuf, au détriment notamment de l’amérique du sud ou encore de l’Australie. L’UE c’est l’indépendance des USA disent certain qui prétendent que c’est le seul moyen pour les pays européens de faire entendre leurs intérêts. La preuve que non.

Le marché passé par Bruxelles visent en réalité à sacrifier les éleveurs – et les principaux se trouvent en France et en Irlande pour ce qui concerne le bœuf – dans un accord commercial préservant notamment les exportations automobiles – essentiellement allemandes – menacées par Trump.

La porte ouverte vers le boeuf aux hormones, un non sens écologique

Cette décision de la commission européenne est un non sens écologique : mais pourquoi donc faire venir de la viande de boeuf d’outre atlantique alors que la production est suffisante en Europe ?

C’est également une porte ouverte dangereuse pour la santé des consommateurs : on ne connaît que trop les méthodes de production de l’agro industrie américaine. Antibiotiques, hormones… tout est bon pour maximiser le profit !

En matière d’agriculture aussi, le Frexit est une nécessité plus qu’urgente !

JBC pour www.initiative-communiste.Fr

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/lunion-europeenne-impose-limportation-de-35-000-tonnes-de-boeufs-americains/