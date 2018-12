La Berceuse des COP 21 > 22 > 23 > 24 > 25 > 26 > etc etc

@Spartacus

.

Bonjour,

En fait, les 2 degrés, c’est une moyenne « total Terre ». Dans certaines régions, il fera plus froid, et plus chaud dans d’autres. Comme l’air se réchauffe plus vite que l’eau, ce différentiel implique plus d’irrégularités : plus de pics hauts suivis de plus de pics bas, et plus de vents violents.

L’adaptation des plantes et des animaux, c’est l’Evolution. Il y a déjà eu plein de périodes chaudes et de périodes froides, pour un certain nombre de raisons. L’Evolution fonctionne avec des changements lents sur de très longues périodes. Sur des périodes courtes (siècles), c’est l’extinction.

La fonte du pôle Nord change la salinité au Nord, et peut dévier des courants marins existants (Gulf Stream, Nino, ...) avec des conséquences... Pour l’Europe, ce serait un climat beaucoup plus froid, initialement...

Et puis, il y aura nécessairement des populations qui vont bouger. Et ils n’iront pas vers les déserts de sable ... Mais on saura bien s’adapter...