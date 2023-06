La menace climatique plane sur le lac du Loch Ness

Mouaaarf ! La menace de l’été, qui sera inhabituellement

chaud (d’habitude, c’est du moins quinze, moins vingt, pas vrai ?), terrifiante, et en plus elle revient chaque année, c’est affreux !

Que faire ?

Et nous qui nous plaignons qu’on n’ait plus d’eau (partie pour le Qatar) et qui p̶r̶e̶n̶o̶n̶s̶ nous voyons imposer des mesures économiques intelligentes, comme l’interdiction de laver sa voiture (un seau d’eau puis un autre pour rincer, alors que la station de lavage,elle, nettoie à sec, c’est bien connu...) ou la baisse du débit à la douche (ce qui fait qu’au lieu de se rincer les cheveux en quelques secondes, ma femme y passe...un certain temps, et consomme probablement plus qu’avant...

Heureusement qu’on trouvera encore quelques gouttes pour arroser les routes du Tour, sinon ,ça craindrait pour les recettes... (Suis-je bête, les écolo-idiots vont bien nous organiser un refroidissement par air, quelques milliers de ventilateurs bien positionnés, alimentés avec l’électricité que nous ne produisons plus mais que nous refilons à l’Ukraine, la notion de priorité nationale étant devenue obsolète chez les patriotes Young Leaders)