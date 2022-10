La mortelle menace de la FOURMI ÉLECTRIQUE

Son nom de famille est Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

On l’appelle la ''Fourmi électrique''.

Son petit nom est ''petite fourmi de feu''.

Et elle est toute mignonne :

Crédit photo : F. Jacq https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/532927

Mais elle est envahissante et très invasive.

Cette dangereuse fourmi est minuscule (1,5 mm).

Crédit photo : F. Jacq https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/532927

En fait, elle est originaire d' Amérique du Sud :

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/532927/tab/carte

Elle ressemble un peu à la « Fourmi Argentine », laquelle est un peu plus 'grosse' (2,5 mm) et plus sombre. Cette dernière a formé des méga-colonies le long de la côte, du Portugal à l'Italie. Une 'peste'. La petite fourmi de feu fait aussi des super-colonies.

http://www.dictionnaire-amoureux-des-fourmis.fr/A/Argentine/Fourmi-Argentine.htm

> Les particularités de la Fourmi électrique

C'est un animal particulièrement envahissant .

Sa piqûre est très douloureuse , brutale (d'où son nom ''électrique'') et la douleur persiste très longtemps (jusqu'à plusieurs heures)

De plus, des réactions allergiques sont possibles, et même des chocs anaphylactiques.

En écrivant, cela me rappelle un de mes enfants qui marchait à peine, que je photographiais sur la terrasse en train de poursuivre une fourmi. A un moment, toujours sur ses jambes, il a basculé en avant pour délivrer un gros bisou à la fourmi...

Ses piqûres sont dangereuses pour nombre d'animaux domestiques (chiens, chats,...) mais aussi pour les animaux sauvages. En particulier sur les yeux (cécité). La fourmi électrique est agressive, mais pas pour les individus de sa propre estèce, même s'ils viennent de nids lointains.

Une particularité extraordinaire est son mode de reproduction.

La ou les reine (s) produisent des femelles durant une partie de l'année, et des mâles le reste du temps.

Les ouvrières résultent d'une reproduction sexuée classique, et ne se reproduisent pas.

Les reines sont produites par parthénogenèse. Les reines sont donc des clones de leur mère. La reine vit plus d'un an. Les ouvrières un à deux mois.

Pour se perpétuer, les mâles fécondent des œufs, dont le génome maternel est alors éliminé et remplacé par celui du mâle. Les mâles sont donc des clones de leur père . Ils sont nettement plus grands que les ouvrières (4,5 mm) et ont une courte vie (une ou deux semaines).

« Ce qui conduit les deux sexes à agir comme deux espèces distinctes. »

Je recommande de lire une intéressante étude sur cette fourmi et sur son impact (Alice Bousseyroux, Caroline Blanvillain, David Beaune – de la Société d'Ornithologie de Polynésie) :

https://www.dropbox.com/s/5un0gyqydythp02/PFF%20BSEO%20344%20janv-avril%202018%20-%20copie.pdf?dl=0

> Le problème de l'infestation par la Fourmi électrique.

La fourmi électrique est si petite que les mandibules des autres insectes n'arrivent pas à la saisir. Ainsi, elles vont s'accrocher à la proie, et la mordre. Elles seront de plus en plus nombreuses jusqu'à masquer la proie qui mourra et pourra être consommée.

On le voit très bien dans la petite vidéo jointe ci-après.

Le résultat ? Quand un prédateur n'a pas (ou peu) lui-même de prédateur ou de compétiteur, et qu'il a nombre de proies à disposition, il se multiplie. C'est ce qui est arrivé dans certaines forêts de Nouvelle Calédonie : peu à peu, on trouve moins en moins d'insectes, jusqu'à ne plus en trouver...

Ainsi, les insectes, invertébrés, lézards sont privés de nourriture et disparaissent sans bruit. Les insectes pollinisateurs ne pollinisent plus... Peu à peu, la forêt est silencieuse. Debout mais mi-morte.

Bien sûr, la biodiversité indigène est menacée. Gravement. Et l'agriculture est aussi concernée, ne serait-ce que la cueillette qui devient un supplice avec les piqûres.

> Petite histoire YouTube (5 mn) :

https://youtu.be/Nf-gJbCOin4

> De l' infestation à la contre-attaque

Pour se défendre de cette invasion, il faut savoir où se trouve ce minuscule envahisseur....

En France, on vient juste de découvrir sa présence près de Toulon (Var). Mais d'autres zones de France peuvent déjà être envahies. La crainte est une infestation au niveau européen. D'ailleurs, les accords européens prévoient qu'un plan d'éradication soit produit au plus tôt après la découverte de la première zone infestée.

Ainsi, en Polynésie, les spécialistes sont au travail pour contrer l'infestation :

https://www.sprep.org/attachments/Publications/BEM/La_petite_fourmi_de_feu_en_Polynesie_francaise_Rapport_de_synthese.pdf

Et l'information sur les moyens de lutte y est diffusée aux agriculteurs :

https://www.service-public.pf/sdr/wp-content/uploads/sites/28/2017/05/La-fourmi-de-feu.pdf

En France continentale, on vient de trouver une petite zone infestée près de Toulon :

Source image : https://www.leprogres.fr/environnement/2022/10/19/quelle-est-cette-fourmi-electrique-envahissante-et-dangereuse-detectee-pour-la-premiere-fois-en-france

On voit que la zone s'étend semble-t-il à partie de son centre : le port de Toulon.

L' Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) https://inpn.mnhn.fr/accueil/index propose de leur adresser des photos prises (uniquement photos issues de matériel photo adéquat), ou bien de leur adresser des spécimen morts. Les modalités d'envoi sont indiquées ici : https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/14262/aidez-nous-a-detecter-la-fourmi-electrique-wasmannia-auropunctata-en-france

Cela aidera à commencer la lutte contre l'infestation !

Bonne récolte !

JPCiron