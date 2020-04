La pollution de l’air pendant le confinement

Qu’est-ce qu’il se passe en ce moment ? De jolies petites jeunes filles sortent de l’ombre et viennent nous faire une leçon qu’on oserait pas donner aux cinquièmes de collège, et, si on regarde bien... regardons bien : à qui cela peut-il servir ? Quel message subliminal ?

J’ai ma petite idée, je vais attendre les deux ou trois autres jeunes auteurs ( je ne pratique pas la langue sexuée à la mode) pour affirmer !!